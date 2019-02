Narciarski nokaut w Willingen

To popołudnie w Niemczech na długo pozostanie w pamięci naszych skoczków narciarskich. Reprezentacja w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch w niepodważalny sposób wygrała rywalizację drużynową podczas Pucharu Świata w Willingen. Na drugim miejscu znaleźli się gospodarze, a na trzecim Słoweńcy. To było drugie zwycięstwo Polaków w sezonie.

Polacy przystąpili do walki jako pewnie prowadzący w klasyfikacji Pucharu Narodów tego sezonu. Na ten ranking składają się wyniki wszystkich zawodników z danego kraju w konkursach indywidualnych oraz starty drużynowe

Podopieczni Stefana Horngachera rozpoczęli fenomenalnie. Skaczący jako ostatni w pierwszej grupie Piotr Żyła uzyskał aż 146 metrów, a więc sześć mniej niż wynosi rekord obiektu Muehlenkopfschanze. Ten należy od 2005 roku do Fina Janne Ahonena. Nasza drużyna prowadziła z przewagą 13,4 punktu nad Japonią.

Skaczący jako drugi w gronie Polaków Jakub Wolny zaprezentował się równie znakomicie. Po jego próbie na 140,5 metra mieliśmy aż 28 punktów więcej niż Azjaci. To był nokaut i to już po dwóch grupach. Kolejna startowała w nieco gorszych warunkach. Wszyscy prezentowali się słabiej niż koledzy rywalizujący kilka minut wcześniej. Kubacki uzyskał 120,5 metra, ale w kontekście skoków innych z jego grupy, to nie była zła odległość. Polacy jeszcze powiększyli przewagę (31,3). Na koniec pierwszej serii Stoch spokojnie doleciał do 132. metra. Dzięki temu po czterech skokach nasza ekipa miała 475 punktów i drugą Japonię wyprzedzała aż o 44,4 pkt.

W pierwszej grupie w finałowej serii dobrze skoczył Karl Geiger. Po próbie Niemca (132 m) reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów awansowała z czwartej na drugą pozycję. Nieco słabiej zaprezentował się Yukiya Sato z Japonii. Azjaci spadli na trzecie miejsce.

Potem Żyła spokojnie doleciał do 129. metra. Przewaga nad drugimi Niemcami wynosiła aż 55,6 punktu. Znów genialnie zaprezentował się Wolny. Uzyskał jeszcze metr więcej niż w pierwszej rundzie. Nasi wyprzedzali Niemców już o 58,1 punktu.

Kilka minut później Kubacki praktycznie przypieczętował zwycięstwo Polaków. 135 metrów sprawiało, że nad Niemcami mieliśmy 72,2 punktu. Wiadomo było, że ostatni w naszym zespole Kamil Stoch zapewni zwycięstwo nawet próbą około 100-metrową.

Trzykrotny mistrz olimpijski nie miał jednak zamiaru odpuszczać. Uzyskał 133 metry przy mocnym wietrze z tyłu. Ostatecznie Polacy zwyciężyli nad Niemcami z przewagą 79,2 punktu. Mieli 979,4 punktu. Trzeci Słoweńcy stracili 105,4 .

To był czwarty konkurs drużynowy w tym sezonie. Z poprzednich trzech w obecnym cyklu nasi zawodnicy najlepiej wspominali ten z Wisły. Wtedy w listopadzie na inaugurację sezonu wygrali przed własną widownią. Później zespołowo reprezentacje miały walczyć w Titisee-Neustadt, ale zmagania w Niemczech zostały odwołane. Powodem był brak śniegu. W styczniu na Wielkiej Krokwi w Zakopanem podopieczni Horngachera dość szczęśliwie, bo po wcześniejszej dyskwalifikacji jednego z Norwegów, zajęli trzecią lokatę. Przed tygodniem w Lahti byli natomiast na czwartym miejscu. W piątek w Willingen pokazali, że są murowanymi kandydatami do medalu podczas zbliżających się mistrzostw świata w austriackim Seefeld.

Wyniki konkursu drużynowego w Willingen

Polska 979,4 Niemcy 900,2 Słowenia 874,0 Norwegia 873,2 Japonia 869,4 Austria 868,7 Szwajcaria 754,6 Czechy 739,9 Finlandia 301,3 Rosja 280,7

Za najlepszymi skoczkami narciarskimi świata niezwykle intensywny piątek w Willingen. Na Muehlenkopfschanze najpierw rywalizowali w konkursie drużynowym, a po niespełna godzinie rozpoczęli zmagania w kwalifikacjach zaliczanych do miniturnieju Willingen Five.

Willingen Five to zmagania rozgrywane po raz drugi z rzędu. Do ich ostatecznej klasyfikacji po raz drugi są liczone wyniki z pięciu skoków – jednego z kwalifikacji i po dwa z każdego z konkursów indywidualnych. Nie tylko dlatego, próba w eliminacjach była bardzo istotna. Zawodnicy walczyli bowiem o udział w dwóch konkursach indywidualnych. Zajęcie miejsca poza czołową pięćdziesiątką oznaczało koniec startów w ten weekend.

Startowali w świetnych humorach Przed rokiem najlepszy w Willingen Five był Kamil Stoch. Teraz dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli przystąpił do rywalizacji w znakomitym humorze. Niespełna godzinę przed startem eliminacji Polacy w wielkim stylu wygrali konkurs drużynowy. Oprócz Stocha, wspaniale zaprezentowali się także Piotr Żyła i Jakub Wolny.

Najwyżej z sześciu Polaków w eliminacjach był Piotr Żyła. Zajął drugie miejsce. Najlepszy okazał się Markus Eisenbichler i to Niemiec został liderem cyklu. Żyła odleciał wszystkim.

Nieco słabiej pokazał się Dawid Kubacki, ale i tak po jego próbach Polacy powiększali przewagę. Warto dodać, że Wolny miał najwyższą notę ze wszystkich walczących w ”drużynówce”.

23-latek świetną formę na niemieckiej skoczni potwierdził nieco ponad godzinę później. Uzyskał 138 metrów i dostał bardzo wysoką notę 144,2 punktu. Była ona jeszcze wyższa niż ta ze zmagań zespołowych. Nic dziwnego, że ”Szybki” objął prowadzenie w konkursie kwalifikacyjnym. Dość szybko został jednak prześcignięty. Przed nim świetnie pokazał się Stefan Hula, który doleciał do 135. metra. Wcześniej 122 metry uzyskał za to Maciej Kot. Oczywiście obaj spokojnie awansowali do sobotnio-niedzielnej rywalizacji.

Potem musieliśmy długo czekać na start kolejnego Biało-Czerwonego skoczka. Żyła znów odpalił petardę Piąty w klasyfikacji generalnej Kubacki uzyskał 128,5 metra. Skaczący po nim Żyła znów zachwycił. W konkursie drużynowym doleciał do 146. metra. To była najdłuższa odległość rywalizacji zespołowej. Tym razem skoczył jeszcze dalej, bo aż 147 metrów. Do rekordu obiektu zabrakło mu pięciu metrów.

Wicelider rankingu PŚ, a wiec Stoch zanotował 135 metrów. To ostatecznie dało mu dziewiąte miejsce. Po jego skoku wściekły był trener naszej reprezentacji Stefan Horngacher. Stoch bardzo długo bowiem siedział na belce, bo warunki nie były dobre. Gdy już miał z niej schodzić, nagle zapaliło się zielone światło.

Kwalifikacje wygrał Markus Eisenbichler. Niemiec po próbie na odległość 146 metrów dostał notę o 3,4 punktu wyższą od Żyły. Jednocześnie został liderem Willingen Five.

Klasyfikacja Willingen

Markus Eisenbichler (Niemcy) 164,1 (146) Piotr Żyła (Polska) 160,7 (147) Stefan Kraft (Austria) 160,6 (145) Timi Zajc (Słowenia) 160,3 (144,5) Ryoyu Kobayashi (Japonia) 158,4 (139)

Karl Geiger (Niemcy) 153,9 (141) Robert Johansson (Norwegia) 151,5 (141) Daniel Huber (Austria) 151,4 (139) Kamil Stoch (Polska) 147,8 (135) Jewgienij Klimow (Rosja) 147, 8 (136,5)

… 11. Jakub Wolny (Polska) 144,2 (138)

Dawid Kubacki (Polska) 139,4 (128,5) Stefan Hula (Polska) 127, 4 (135) Maciej Kot (Polska) 109,8 (122)

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz