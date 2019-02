Przewlekłe zapalenie zatok Z cyklu: Poczta zdrowia Kompletny protokół leczenia naturalnego Mamy w naszych głowach puste wgłębienia wypełnione powietrzem. Zadziwiające są zadania, które pełnią: Sprawiają, że głowa jest lżejsza. W porównaniu do zwierząt, nasza głowa jest bardzo duża względem naszego ciała, co przeszkadza nam w bieganiu; Amortyzują uderzenia w twarz. Aktualnie to mniej przydatne, ale w dawnych czasach nasi przodkowie często walczyli fizycznie. Te puste przestrzenie w obrębie czaszki umożliwiają ruchy kości twarzy i amortyzują uderzenia, jak poduszki powietrzne; Wzmacniają nasz głos. Działają jak pudło rezonansowe, na takiej samej zasadzie jak w skrzypcach, kontrabasie i wielu innych instrumentach muzycznych; Ogrzewają i nawilżają powietrze, którym oddychamy. Te wgłębienia nazywamy zatokami. Mamy około dwudziestu zatok, ale zwracamy na nie uwagę dopiero wtedy, gdy wywołują ból. Jeśli są objęte infekcją, cierpimy na tzw. zapalenie zatok. Zapalenie zatok (jednej lub wielu) Zapalenie zatok jest wywoływane przez wirusy, które osiedliły się w zatokach. Gdy zacznie się infekcja, zazwyczaj dołączają do nich bakterie, które zwiększają stan zapalny i ból. Jednak pytanie brzmi: dlaczego wirusy pojawiają się w zatokach? Przecież zatoki są dobrze chronione, posiadają mechanizmy obronne. Wiele osób nigdy nie ma infekcji w tym miejscu. Dlaczego więc niektórzy mają problemy z zatokami? Przyczyny są dobrze znane: zatoki są delikatne i podatne na zanieczyszczenia powietrza. Dlatego w dużych, zanieczyszczonych miastach coraz więcej osób cierpi na zapalenie zatok. Zatoki nie znoszą także dymu tytoniowego. Alergie (na które skarży się tak wielu pacjentów) zwiększają ryzyko infekcji w zatokach. Ponadto nagłe zmiany temperatury powietrza, zimnego i gorącego, powodują gwałtowne kurczenie się, które jest przyczyną zapalenia zatok. Szczególnie szkodliwa jest klimatyzacja w samochodzie, jeśli zimne powietrze kierujemy na twarz, podczas gdy temperatura na zewnątrz wynosi 30 lub 40 stopni. To wszystko wyjaśnia, dlaczego w dzisiejszych czasach rośnie liczba zachorowań na zapalenie zatok. (Być może istnieją inne przyczyny, jeszcze niepoznane przez medycynę). Przewlekłe zapalenie zatok Gdy zatoki mają stan zapalny, wydzielają śluz, który je zatyka. To idealny czas dla wirusów, a często także dla bakterii. Wystarczy, że infekcja trochę się przeciągnie i wystarczy osłabienie odporności w wyniku np. zmęczenia, stresu lub przejściowej depresji, a zapalenie zatok może się przekształcić w przewlekłe zapalenie zatok. „Przewlekłe” oznacza, że choroba stale się utrzymuje lub regularnie powraca. Życie staje się uciążliwe z powodu zatkanego nosa, wyciekającej wydzieliny ropnej, bólu głowy nad oczami i w okolicy szczęki. Lekarze przepisują leki, mimo tego, iż wiedzą, że one na ogół nie będą działać. Po kilku miesiącach bólu pojawia się propozycja operacji. Operacja polega, mówiąc wprost, na wepchnięciu w nos ostrych narzędzi przebijających zatoki i „zeskrobaniu” wnętrza zatok. Efektów możesz się domyśleć. Operacja niesie ryzyko krwotoku oraz ran w kanałach łzowych. I przede wszystkim wcale nie daje gwarancji powodzenia. Czasami zakładany jest także dren (rurka odprowadzająca płyn z zatok). Na pewien czas daje ulgę, jednak zazwyczaj infekcja powraca. Tak agresywnie potraktowane zatoki stają się otwartą bramą dla wszelkich infekcji. Pacjenci dowiadują się, niestety zbyt późno, że żadne badania naukowe nigdy nie oceniały roli ani skuteczności operacji chirurgicznych w nieskomplikowanych, ostrych zapaleniach zatok. Z reguły dopiero wtedy ludzie rozpaczliwie szukają pomocy w fitoterapii (ziołolecznictwie) i medycynie alternatywnej. Leczenie będzie dłuższe, droższe i skomplikowane. Niemniej jednak trzeba zakasać rękawy i… do dzieła! Program leczenia naturalnego Leczenie składa się z pięciu etapów, zgodnie z rekomendowanym podręcznikiem Phytothérapie anti-infectieuse, którego autorem jest dr Paul Goetz (wykładowca fitoterapii na Wydziale Uniwersytetu Paris 13 w Bobigny) i prof. Kamel Ghedira (profesor farmakognozji na Universytecie w Monastyrze, specjalista z zakresu roślin leczniczych). Konieczne będzie: Oczyszczenie i zdezynfekowanie jam nosowych. Wyeliminowanie nadkażenia bakteryjnego za pomocą olejków eterycznych. Wygaszenie stanu zapalnego wywołującego ból. Rozpuszczenie śluzu, aby opróżnić zatoki. Pobudzenie odporności, ponieważ nie zapominajmy, że do zapalenia zatok, by nie doszło, gdyby naturalne siły odpornościowe wykonały swoje zadanie. 1) Oczyszczenie i zdezynfekowanie jam nosowych Istnieje kilka sposobów na oczyszczenie jam nosowych, o porównywalnej skuteczności: Brzegi nozdrzy posmaruj wazeliną, do której dodaj 1% olejku eterycznego niaouli. Można dzięki temu wdychać olejek w sposób ciągły, co oczyszcza, dezynfekuje i odblokowuje nos. Możesz również wkroplić do nosa mieszaninę wody morskiej i ampułki z mikroelementami srebra i miedzi. Kolejnym sposobem jest użycie sprayu do nosa Actisoufre (dostępnego we Francji). Warto dodać, że efekty będą jeszcze lepsze, jeśli dodatkowo zajmiesz się ogólnym oczyszczaniem narządów odpowiedzialnych za oczyszczanie organizmu (wątroba, nerki, płuca, skóra…). W zależności od upodobania i od dostępności produktów, możesz skorzystać z różnych mieszanek ziołowych, takich jak: fiołek i łopian;

czarna rzodkiew i jastrzębiec kosmaczek;

karczoch i bez czarny. Herbatki lub suche ekstrakty z tych roślin pobudzają oczyszczanie skóry, a także wątroby i pęcherzyka żółciowego. 2) Leczenie antybakteryjne za pomocą olejków eterycznych W tym celu sięgnij po olejki eteryczne o silnym działaniu przeciwbakteryjnym w postaci kropli (do połknięcia), kapsułek i czopków. Należy przyjmować cztery kapsułki dziennie przez co najmniej dziesięć dni. Chodzi o kapsułki 300 mg (włączając substancje pomocnicze) zawierające olejki eteryczne Syzygium aromaticum, Pinus sylvestris i Melaleuca alternifolia w dawce 6 mg. Czopki stosuje się 3 razy dziennie, przez co najmniej 10 dni. U dzieci stosujemy czopki z innymi olejkami niż u dorosłych: U dziecka, olejki eteryczne Myrtus communis i Pinus sylvestris (w równych częściach), łącznie 0,25 g,

U osoby dorosłej, olejki eteryczne Origanum vulgare i Melaleuca quinquenervia, łącznie 0,35 g. Przygotowuje się także mieszaninę zawierającą olejek eteryczny Pelargonium x asperum 1 g, olejek eteryczny Melaleuca alternifolia 1,5 g, olejek eteryczny Pinus sylvestris 2,5 g i 125 ml alkoholu 90%. 40 kropli tej mieszaniny zażywa się rano, w południe, wieczorem i przed snem. Ulepszoną formą będzie rozcieńczenie olejków eterycznych w 125 ml preparatu z papainy (fr. élixir de papaïne). 3) Leczenie przeciwzapalne Fitoterapia oferuje wiele skutecznych produktów przeciwzapalnych. Najbardziej znane są płynne wyciągi z hakorośli rozesłanej, wierzby i lukrecji. Stosuje się dziennie 40 kropli w szklance wody. Dobrze znany jest także suchy ekstrakt z wiązówki błotnej, dziennie od 6 do 10 tabletek po 400 mg. Jednak w przypadku zapalenia zatok, najczęściej stosuje się ekstrakt z łodygi ananasa, w kapsułkach 300 mg, 4 do 6 razy dziennie. Ekstrakt z łodygi ananasa zawiera dużo bromelainy, enzymu o działaniu zbliżonym do działania papainy. Osoby, które lubią mocne herbatki ziołowe, mogą wymieszać 35 g pokruszonej kory cynamonu, taką samą ilość anyżu gwiazdkowego, 15 g kłącza imbiru i korzenia lukrecji, kwiatów rumianku pospolitego lub mięty. Gotuj przez 5 minut we wrzącej wodzie i odstaw do zaparzenia na 15 minut. Lubię także macerat glicerynowy Ribes nigrum (150 kropli dziennie). Znający łacinę Czytelnicy Poczty Zdrowia wiedzą, że chodzi o czarną porzeczkę (ribes nigrum oznacza czarne owoce). To moje ulubione owoce: zawierają mało cukru, dużo antyoksydantów i witaminy C. Aż ślinka cienkie na myśl o nich. Powyższe kuracje można oczywiście stosować naprzemiennie. 4) Rozpuszczanie śluzu, aby oswobodzić zatoki Działanie rozrzedzające uzyskasz za pomocą naparów z babki lancetowatej (Plantago lanceolata): 1,5 g suszonych liści i kwiatów zalej 150 ml wrzącej wody i odstaw na 10 do 15 minut. Pij dwie do czterech filiżanek dziennie. Warto pamiętać, że bóle głowy można zmniejszyć, stosując Andrographis paniculata (1). 5) Pobudzanie układu odpornościowego Kuracja immunostymulująca trwa kilka miesięcy i przebiega na kilku uzupełniających się obszarach. Przede wszystkim stosuje się klasyczne rośliny wzmacniające i adaptogenne: żeń-szeń, Echinaceę, Eupatorium perfoliatum. I oczywiście czosnek w dużych ilościach: jest doskonałym źródłem siarki i substancji immunostymulujących. Osoby, które nie lubią rozgniecionego surowego czosnku, mogą zażywać 3 kapsułki dziennie po 200 mg sproszkowanego czosnku. Codziennie rano należy pić szklankę soku z rokitnika ze świeżym propolisem (w postaci płynnej). Możesz pójść jeszcze dalej i zastosować chiński preparat Bi Yuan Shu. W badaniu nad zapaleniem zatok, Guo et al. wykazali zadowalające działanie wspomagające tego preparatu. Długie leczenie Po przeczytaniu tego długiego tekstu Czytelnicy prawdopodobnie odczują zniechęcenie przed aż tak długim leczeniem. Rozumiem to doskonale. Niemniej niepoważnym byłoby obiecywanie magicznej pigułki na tak dogłębny i długotrwały problem, jakim jest przewlekłe zapalenie zatok. Czytelnicy, którzy cierpią na tę chorobę, wiedzą o czym mówię… I przypuszczam, że z uwagi na uciążliwość zapalenia zatok, wielu wyruszy w tę długą podróż, mimo wszystko. Pozostaje mi tylko przekazać im moje dobre myśli i życzenia powodzenia. Zdrowia życzę,

Źródła: 1) Gabrielian et coll. 2002

