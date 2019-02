3 MILIONY ZEBRANE!!! Zbiórka zainicjowana przez Patrycję Krzemińską, zwaną “krawcową serc Polaków” (to ona przeprowadziła niezwykłą zbiórkę pieniędzy na ostatnią puszkę prezydenta Pawła Adamowicza dla WOŚP), osiągnęła zamierzone 3 miliony złotych dzięki ofiarności 44 tys. 685 osób. Kwota przeznaczona jest dla Europejskiego Centrum Solidarności. Akcja na Facebooku rozpoczęła w piątek. Zakończyła się w sobotę – zebrano ponad 3 milionów złotych!!! Dlaczego ta zbiórka? Ministerstwo kultury postawiło warunki, na jakich Europejskie Centrum Solidarności może znów otrzymywać dotację w wysokości 7 mln zł, która teraz została obniżona do 4 mln zł. Rada ECS odrzuciła te ideologiczne propozycje. Ministerstwo chciało móc obsadzać wicedyrektora instytucji. Obecnie dyrektora wskazuje miasto. Urzędnicy z Warszawy zażądali również utworzenia w ramach ECS działu im. Anny Walentynowicz. Rada ECS uchwaliła, że wniosek ministerstwa po pierwsze, jest niezgodny z prawem, a po drugie, jest próbą przejęcia ECS przez środowisko PiS-u. Natomiast to, co minister Piotr Gliński zaproponował jest próbą wypowiedzenia umowy z 2007 roku. O akcji



Roczne utrzymanie Europejskiego Centrum Solidarności kosztuje ok. 16 mln zł. Na obcięty o 3 mln zł budżet w 2019 roku składa się:



4 mln 560 tys. zł dotacji Miasta Gdańska

4 mln zł dotacji rządowej

1 mln zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

4 mln zł to szacowane roczne wpływy z działalności ECS (bilety, najem sal, zewnętrzne imprezy)

dodatkowe 500 tys. z budżetu Gdańska

Jak informuje website https://www.trojmiasto.pl , szykują się zmiany w radzie Europejskiego Centrum Solidarności. Wiceministra kultury, Jarosława Sellina ma zastąpić Kacper Płażyński – radny miasta.





























