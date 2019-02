Afera, która na dobre zmieniła układ sił w obozie władzy Wczoraj w późnych godzinach Sejm rozpatrywał wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry złożony przez klub KO-PO i opublikowany na stronie sejmowej w końcu stycznia. W poniedziałek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała ten wniosek. Politycy opozycji zarzucili ministrowi m.in. niedopełnianie obowiązków oraz przekraczanie uprawnień ws. afer SKOK oraz KNF, a także działanie zmierzające do wyprowadzenia Polski z UE. We wniosku podkreślono także, że Zbigniew Ziobro pełniąc funkcję ministra sprawiedliwości osłabia pozycję resortu, w efekcie obniżając praworządność oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli. Debata nad odwołaniem Ziobry była bardzo gorąca. Ziobro wszystkie zarzuty odpierał, nazywając je kłamstwami i manipulacjami, atakując jednocześnie poprzednie rządy, że przez długie lata w wymiarze sprawiedliwości działo się źle, a najsłabsi obywatele nie mogli liczyć na pomoc prokuratorów w dochodzeniu swoich racji. Wystąpienie ministra sprawiedliwości niczym nie zaskoczyło, podobnie jak ostateczny wynik głosowania, czyli odrzucenie wniosku. Największą zagadką wczorajszego wieczora było jednak to, czy w obronie Zbigniewa Ziobry wystąpi lider PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Ten pierwszy musi przecież dbać o to, by jego zwierzchnictwo nad szefem wszystkich prokuratorów nie było zbytnio eksponowane, bowiem na ustach niemal wszystkich mediów jest kontrowersyjne zachowanie prokuratury w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia oszustwa właśnie przez prezesa PiS, zwłaszcza po jego zaskakującej wizycie w gmachu przy Alei Róż. Z kolei Morawiecki od wielu miesięcy toczy z Ziobrą wojnę o wpływy w obozie władzy i stosunki między dwoma panami nie są najlepsze. Okazuje się jednak, że afera wokół spółki Srebrna na poważnie zmieniła układ sił w obozie Zjednoczonej Prawicy, co potwierdziło się właśnie podczas wczorajszej sejmowej debaty. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

