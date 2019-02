Agropowstanie – protest rolników w Warszawie Rolnicy zrzeszeni w AGROunii protestowali w Warszawie. Domagają się zmiany organizacji handlu w Polsce i uwzględniania przez rząd interesu polskich gospodarstw rodzinnych w polityce zagranicznej. Sprzeciwiają się też m.in. nieskutecznej walce z afrykańskim pomorem świń, czyli ASF. Polska wieś jest tylko miejscem do zdobywania głosów dla polityków i skarbonką dla koncernów – mówią rolnicy protestujący przed Pałacem Prezydenckim. Zgromadziło się tam około tysiąca osób. Przed Pałac Prezydencki dotarł konwój żałobny polskiej wsi. Protestujący w milczeniu przyglądali się trumnie, która miała symbolizować tragiczny stan rolnictwa. Po wspólnym wysłuchaniu “Roty” prezes AGROunii Michał Kołodziejczak tak wytłumaczył powód protestu rolników: “My musimy przyjeżdżać pod Pałac Prezydencki, żeby głowa państwa zobaczyła, że jesteśmy. Że jesteśmy oszukiwani”. To już ostatni taki protest, czas na prawdziwe rozmowy z rolnikami – podkreślał lider protestu. “Dobrobyt Brukseli nas nie podzieli”, “Skończyły się obietnice, teraz idziemy na stolicę” – takie hasła skandowali rolnicy protestujący przed Pałacem Prezydenckim. Proszą prezydenta o rozpoczęcie rozmów, bo ministrowi rolnictwa – jak mówią – już nie ufają. Mimo trwających prawie dwie godziny rozmów z szefową Kancelarii Prezydenta rolnicy odeszli niezadowoleni. Liczyli na spotkanie z Andrzejem Dudą, na rozmowę z głową państwa i na szanse przedstawienia swoich postulatów. Będziemy dalej walczyć – powiedział Michał Kołodziejczak Skończył się czas ma półśrodki. To nasze ostatnie pokojowe wyjście. Nie straszymy, ale bronimy się, bronimy nasze żony, nasze dzieci – dodał. Mówił też: “W Polsce ma nie być organizacji rolniczej, która stoi ponad polityką, ponad partiami. Mamy być na łańcuchu, ubrudzeni. Ja wam mówię, nieważne, czy głosujecie na PiS, PSL czy PO”. Agropowstanie trwa – ogłosił ze sceny lider ruchu Michał Kołodziejczak. oprac. ZB Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

































