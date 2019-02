Akcje Wisły Kraków wyprzedane. Cztery miliony zebrane w dobę Kolejne pomyślne informacje w sprawie klubu z Krakowa. W 24 godziny Wisła sprzedała, za pośrednictwem platformy beesfund.com, akcje za cztery miliony złotych. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą klubowi na spłatę najpilniejszych długów i grę w piłkarskiej ekstraklasie. Sprzedaż akcji rozpoczęła się we wtorek rano. Zainteresowanie ich nabyciem przeszło najśmielsze oczekiwania. Doprowadziło nawet do zawieszenia serwerów strony, na której można było je nabywać. W środę tuż po godzinie siódmej wszystkie akcje znalazły nabywców, choć według pierwotnych planów sprzedaż miała potrwać do… 5 marca. W wolnej sprzedaży znalazło się 40 tysięcy jednostek, co stanowi 5,115 proc. wszystkich akcji Wisły SA. Jedna kosztowała 100 złotych. Trafiły do 9124 nabywców. Beesfund.com. jest platformą udziałowego finansowania społecznościowego. To alternatywny sposób inwestowania w spółki. Wielu inwestorów indywidualnych obejmuje udziały w spółce wpłacając środki finansowe przez internet. Wisła jest pierwszym w Polsce klubem sportowym, który wyemitował akcje na tego typu platformie. Kibice Wisły od kilku lat wspierają finansowo klub. Poprzez różne zbiórki i akcje zebrali około dwóch milionów złotych. Obecnie trwa także sprzedaż karnetów na mecze wiosennej rundy ekstraklasy. Zakupiono ich już, łącznie z całosezonowymi, prawie dziesięć tysięcy. Zmagająca się od dłuższego czasu z kłopotami finansowymi Wisła po 20 kolejkach z dorobkiem 29 punktów zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy, a pierwszy mecz ligowy w tym roku rozegra 11 lutego z Górnikiem w Zabrzu. – Oczywiście, długi jeszcze nie zniknęły. W tym momencie wynoszą one około 40 milionów złotych, ale są one jakoś spłacane. Zbliżamy się do happy endu, ale jeszcze do niego daleko – komentuje dziennikarz tvn24.pl Szymon Jadczak, który od wielu miesięcy zajmuje się sprawą Wisły Kraków. We wrześniu zeszłego roku TVN wyemitował w “Superwizjerze” reportaż Jadczaka “Piłka nożna i gangsterzy”. Ujawnił on powiązania władz klubu z pseudokibicami, którzy dopuszczali się łamania prawa. Sytuacja w Wiśle Kraków powoli się poprawia. na podstawie tvn24.pl oprac. Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

































