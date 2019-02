ANANAS – lek na całe zło

Z cyklu: Zdrowo i stylowo

Wszystkie owoce mają ważne dla naszego organizmu składniki. Jednak ananas jest wyjątkowy pod każdym względem. Jest on nie tylko małokaloryczny, ale świetnie działa na nasz układ oddechowy, trawienny i kostny. Co jednak najważniejsze – cudownie smakuje i z powodzeniem zastępuje niezdrowe słodycze! Ananas to nietypowy owoc – twardy na zewnątrz, wewnątrz posiadający niejadalny „rdzeń”. Smakuje orzeźwiająco i przywodzi na myśl wakacje w tropikach. Jest chętnie wykorzystywany jako składnik owocowych deserów, koktajli, świetnie komponuje się także z daniami mięsnymi i mięso- warzywnymi.

Ananas jest istną bombą witaminową. 100g ananasów wypełnia ponad 3/4 dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Prócz tego jest znakomitym źródłem witaminy A, E, K, B6, B1, B2, B3, a także kwasu foliowego. Duża zawartość, szczególnie witaminy C, czyni ananasa jednym z lepszych wspomagaczy naszej odporności. Jest też antyoksydantem, który broni nasz organizm przed wolnymi rodnikami. Ananasy są źródłem wielu składników mineralnych. Szczególnie ważne są wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i cynk. Dzięki tym pierwiastkom możemy bardzo istotnie wspomóc nasze kości. Między innymi żelazo zapobiega ich łamliwości, a miedź wpływa na tworzenie się kolagenu, który to nasze kości tworzy.

W ananasie znajdziemy również interesujące związki określane wspólną nazwą – bromelaina, stanowiące mieszaninę enzymów proteolitycznych, posiadających zdolność trawienia białek. O uwzględnieniu ananasa w diecie powinny zatem pomyśleć osoby, które jedzą dużo mięsa i których jadłospis obfituje w znaczne ilości białka, w celu łagodzenia objawów ewentualnego dyskomfortu w przewodzie pokarmowym. Bromelaina może być pomocna w zapobieganiu takim dolegliwości jak: wzdęcia, bóle brzucha, uczucie pełności.

Bromelina jest mieszaniną enzymów, których w ananasie jest co najmniej pięć. Działają one przeciwzapalnie i przeciw obrzękowo. Co ciekawe, przyspiesza ona gojenie ran, także tych po oparzeniach i pooperacyjnych. Działa na nie łagodząco i odkażająco. Bromelina, co ważne szczególnie wiosną, działa wzmacniająco na nasz układ immunologiczny oraz łagodzi infekcje układu oddechowego. Prócz tego ma również właściwości obniżające temperaturę podczas gorączki. Wspomaga rozpuszczanie zakrzepów krwi. Bromelinę wykorzystuje się między innymi podczas leczenia urazów sportowych, problemów trawiennych, zapalenia zatok, czy też zapalenia żył.

Bromelina działa znakomicie na naszą przemianę materii – przyspiesza ją i to dzięki niej ananasy są świetne dla osób odchudzających się. Ponadto działa oczyszczająco na nasz organizm i dzięki temu możemy szybciej pozbyć się toksyn. Ananas zawiera w sobie też wiele błonnika. Pektyny pęcznieją i zapełniają nam żołądek, dzięki czemu czujemy się dłużej syci. Pamiętajmy jednak, że są to właściwości opisujące świeżego ananasa, a nie tego z puszki. Te najczęściej są w słodkiej, cukrowej zalewie, która zdecydowanie zahamuje nasze ewentualne pragnienie schudnięcia…

Pojawiły się badania, które mówią jednoznacznie o tym, że niektóre leki silnie reagują na ananasy. Bromelina wchodzi w interakcje, przede wszystkim z niektórymi antybiotykami, lekami przeciwzakrzepowymi i uspokajającymi. Świeży ananas ułatwia wchłanianie leków i przez to potęguje ich działanie.

Uważać powinni też cukrzycy. Ananas nie jest wysoce kaloryczny, ale jest bogatym źródłem cukrów prostych i szybko podnosi poziom glukozy we krwi. Jego IG (indeks glikemiczny) wynosi 59. Diabetycy powinni więc uważać na spożywane ilości tego owocu, a z suszonych i puszkowanych ananasów całkowicie zrezygnować. Z wielką ostrożnością do ananasów podejść powinni też alergicy. Jeśli ktoś jest uczulony na pszenicę, seler, koper włoski, czy pyłki traw, możesz mieć też alergię na bromelinę zawartą w ananasie.

Pierwszym Europejczykiem, który miał spróbować tego owocu, był Krzysztof Kolumb, który w 1493 roku wylądował na karaibskiej wyspie, gdzie rosły ananasy. Opisał to jego syn, Ferdynand: „Podobnież znaleźli dynie i jakoweś owoce, wyglądające jak nieźrzałe szyszki sosnowe, lubo były większe od szyszek, nadto cały ich środek wypełniał ścisły, jak u melonu, lecz o smaku i zapachu o wiele bardziej przyjemnym niż u melonu, miąższ. Owoce te rodzą się w polu na krzakach przypominających krzak lilii czy aloesu; co prawda później przekonali się, iż hodowane ludzką ręką są lepsze od rosnących dziko”.

Po Kolumbie smak egzotycznej przekąski docenili inni podróżnicy:. „Ananas jest najpiękniejszym owocem, jaki widziałem podróżując po całym świecie – pisał XVI-wieczny kronikarz Gonzalo Fernández de Oviedo. „Daje jasność widzenia, delikatność zapachu, wspaniały smak, pachnie najpiękniej ze wszystkich owoców i smakuje najlepiej. Owoc ten pobudza apetyt, ale ma jedną wadę, jeśli spożywa się wino po ananasie, wcale ono nie smakuje”.

Choć Europejczycy znają ananasy dzięki Krzysztofowi Kolumbowi, to w Ameryce owoc ten uprawiany był dużo wcześniej. Z czasem jego uprawa rozwinęła się na Indie, Afrykę Południową, Filipiny i inne kraje tropikalne. Klimat Europy niestety nie pomagał w hodowli ananasów. Jednak na początku XVIII wieku, zwłaszcza w Anglii, postawiono na szklarniowe uprawy. W Polsce w tym czasie hodowlą ananasów zajął się Kazimierz Poniatowski, który założył szklarnię w warszawskich ogrodach Frascati. Obecnie największe na świecie uprawy mają Chiny, Hawaje, Filipiny, Brazylia i Tajlandia.

Na zakończenie przepis na moją ulubioną sałatkę z ananasa. Należy wybrać dojrzały, słodki ananas i pokroić go w kostkę. Dodać do niego całą główkę czosnku pokrojonego drobniutko (czosnku pod żadnym pozorem nie wyciskać). Kolejny składnik to pokrojony w kostkę twardy niezbyt pikantny ser (najlepsza jest gouda). Wszystkie składniki mieszamy, dodając na koniec majonez wg uznania. Odstawiamy na 2 godziny do lodówki, a później wcinamy ze smakiem z kieliszkiem białego wina. Sałatka jest przepyszna. A jeśli ktoś dziwi się połączeniem czosnku i słodkiego ananasa, to przestanie się dziwić po skosztowaniu. Smacznego!

Opracowanie: Bożena Szara