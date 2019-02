Berlińskie Niedźwiedzie rozdane Film “Synonymes” izraelskiego reżysera Nadava Lapida doceniony został Złotym Niedźwiedziem 69. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Grand Prix Jury otrzymał Francois Ozon za film “Grace a Dieu”. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się tradycyjnie w Berlinale Palast w sobotę wieczorem. Berlinale odbyło się po raz 69. Głównym bohaterem “Synonymes” jest młody mężczyzna, który z Izraela przyjeżdża do Paryża i chce zacząć wszystko od zera. Już na początku pobytu doświadcza na własnej skórze, że nie można tak łatwo pozbyć sięprzeszłości. Film jest francusko-izraelsko-niemiecko koprodukcją. Drugą co do ważności nagrodę – Grand Prix Jury – otrzymał francuski reżyser Francois Ozon za swój najnowszy dramat “Grace a Dieu” (co przetłumaczyć można jako “dzięki Bogu”). Film opowiada o ofiarach przemocy seksualnej w Kościele katolickim. Ozon, który podkreślał, że chciał zrobić film ważny i potrzebny, zobrazował walkę ofiar duchownych o sprawiedliwość. Nagroda im. Alfreda Bauera (nazwana na cześć pierwszego dyrektora festiwalu, przyznawana filmowi, który otwiera nowe horyzonty w kinematografii i wykazuje się innowacyjnością oraz oryginalnością) powędrowała do debiutującej na festiwalu Niemki Nory Fingscheidt za dramat “Systemsprenger”. Nagrody aktorskie przyznano odtwórcom głównych ról w chińskim dramacie “Di jiu tian chang” (“So Long, My Son”) w reżyserii Xiaoshuaiego Wanga: Wang Jingchun i Yong Mei. Za najlepszego reżysera uznano Angelę Schanelec, twórczynię filmu “Ich war zuhause, aber”. Jest to niemiecko-serbska koprodukcja, której jednym z bohaterów jest trzynastoletni Phillip, który po tygodniowym zniknięciu bez słowa wraca do domu. To opowieść o “losach rodziny, która rozpada się po to, by móc ukształtować się na nowo”. Po raz trzeci w Konkursie Głównym swój film zaprezentowała Agnieszka Holland. “Obywatel Jones” to oparta na faktach historia życia walijskiego dziennikarza – Garetha Jonesa, który był jedną z pierwszych osób opisujących Wielki Głód na Ukrainie. Jones był też pierwszym dziennikarzem, który leciał z Adolfem Hitlerem na pokładzie samolotu po tym, jak dyktator przejął władzę w Niemczech w 1933 roku. Film nie został przyjęty zbyt pozytywnie przez krytyków. Przewodniczącą tegorocznego jury była francuska aktorka Juliette Binoche, która laureatów nagród wskazała razem z amerykańskim krytykiem filmowym Justinem Changiem, niemiecką aktorką Sandrą Hueller, chilijskim reżyserem i scenarzystą Sebastianem Lelio, amerykańskim kuratorem filmowym Rajendrą Royem oraz brytyjską aktorką i producentką filmową Trudie Styler. Z Konkursu Głównego wycofano obraz “One second” chińskiego reżysera Zhanga Yimou, twórcy m.in. “Zawieście czerwone latarnie”, “Hero” i “Domu latających sztyletów”. Jak poinformowano w komunikacie na oficjalnej stronie festiwalu, powodem decyzji były “problemy techniczne napotkane na etapie postprodukcji”. W niemieckiej prasie pojawiają się jednak artykuły sugerujące, że obraz Yimou mógł “paść ofiarą zaostrzonej cenzury w Chinach”. Według dziennika “Die Zeit”, wycofanie filmu jest “prawdopodobnie związane z jego tematem”. Akcja “One second” rozgrywa się na tle tzw. rewolucji kulturalnej Mao Zedonga, która “była czasem politycznych zabójstw i reedukacji”. Wśród 16 konkursowych tytułów tylko dwa są autorstwa reżyserów, którzy pierwszy raz zaprezentowali się na Berlinale. Są to Claudio Giovannesi, który zaprezentuje “La paranza dei bambini” i wspomniana już Niemka Nora Fingscheidt (“Systemsprenger”). Aż siedem konkursowych tytułów zostało wyreżyserowanych przez kobiety. Tegoroczne Berlinale jest 18. i ostatnim pod dyrekcją Dietera Kosslicka, dzięki któremu festiwal umocnił swoją pozycję jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie. Kosslick wprowadził do programu kilka nowych sekcji, a także zwrócił uwagę na kwestie związane ze światowym rynkiem filmowym. To w głównej mierze dzięki niemu berliński festiwal – w odróżnieniu od Cannes czy Wenecji – stawia nie tyle na hollywoodzkie gwiazdy, ile na kino społecznie i politycznie zaangażowane. Od przyszłego roku stery berlińskiej imprezy przejmą Carlo Chatrian (dotychczasowy szef festiwalu w Locarno) i Mariette Rissenbeek (dyrektorka organizacji zajmującej się promocją niemieckiego kina German Film). Jak twierdzą eksperci, oddanie sterów przez Kosslicka może być przełomowym punktem w historii imprezy. Pełna lista nagrodzonych w Konkursie Głównym 69. Berlinale Złoty Niedźwiedź “Synonymes” reż. Nadav Lapid Grand Prix Jury: “Grâce à Dieu” reż. Francois Ozon Srebrny Niedźwiedź dla najlepszego aktora: Wang Jingchun “Di jiu tian chang” (“So Long, My Son”) Srebrny Niedźwiedź dla najlepszej aktorki: Yong Mei “Di jiu tian chang” (“So Long, My Son”) Srebrny Niedźwiedź za najlepszą reżyserię: Angela Schanelec za “Ich war zuhase, aber” Srebrny Niedźwiedź za wybitny wkład artystyczny – zdjęcia: Rasmus Videaek – “Ut og stjaele hester” Srebrny Niedźwiedź za wybitny wkład artystyczny – scenariusz: Maurizio Barucci, Claudio Giovannesi, Roberto Saviano “La paranza dei bambini”, Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

