Bramka Zielińskiego, dobra gra Milika w Lidze Europy Piłkarze Carlo Ancelottiego nie mieli żadnych problemów i łatwo wygrali pierwszy, wyjazdowy mecz z FC Zurych 3:1 (2:0). Dobrze w czwartek zaprezentowali się Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Jeszcze jesienią drużyna prowadzona przez Ancelottiego biła się w Lidze Mistrzów. Przeciwników neapolitańczycy mieli nie byle jakich, bo los skojarzył ich z PSG, Liverpoolem i Crveną Zvezdą. Zaczęło się świetnie, ale później przyszła zadyszka i tylko trzecie miejsce na finiszu fazy grupowej. O awansie The Reds zdecydował lepszy bilans bezpośrednich meczów, Napoli musiało się zadowolić grą w Lidze Europy. Tu, na drugim drugoligowym europejskim froncie, wicemistrzowie Włoch z miejsca stali się jednym z faworytów. 1/16 finału ma być tylko przystankiem w drodze do końcowego triumfu. I rzeczywiście, w pierwszym meczu tej fazy, gracze z Zurychu postawili się tylko w końcówce. Zaczęło się świetnie dla gości. Zegar wskazywał 12. minutę, a świetnie pokazał się Milik. Polski napastnik odważnie ruszył w stronę golkipera gospodarzy Yanicka Brechera, odebrał mu piłkę i wyłożył ją Lorenzo Insigne do pustej bramki. Z gola cieszył się Włoch, ale koledzy z gratulacjami ruszyli do Milika. Napoli napoczęło rywala. 2:0 zrobiło się niespełna dziesięć minut później. Piłkę z prawego skrzydła dośrodkował Kevin Malcuit, a wszystko wykończył Jose Maria Callejon. Różnicę klas widać było aż nadto. Taki wynik utrzymał się do przerwy, a był to najmniejszy wymiar kary. Kilkukrotnie próbowali jeszcze Insigne i Milik, swoją szansę miał nawet środkowy obrońcy Kalidou Koulibaly. Tuż po zmianie stron błysnął Zieliński, który w pierwszej połowie grał słabo. Polak po przerwie nie miał litości dla rywali, ogrywał ich jak chciał i wdarł się w pole karne. Do zdobycia bramki zabrakło zimnej krwi w wykończeniu. Tym razem gospodarzom się upiekło, ale zupełnie nie mieli oni recepty na zatrzymanie rozpędzonego Napoli. W kolejnych minutach Napoli spuściło nieco z tonu, było pewno swego, nie chciało marnować więcej sił. Kolejne szanse i tak się pojawiały. Niespełna kwadrans przed końcem znów w polu karnym szarżował Zieliński i tym razem już się nie pomylił. Polak minął dwóch rywali i pewnie umieścił piłkę w bramce Brechera. To był pogrom na wielkim luzie. Szwajcarska ekipa była bezradna, ale gola też ostatecznie strzela. Błąd w polu karnym, zagrywając ręką, popełnił Nikola Maksimović i gospodarze mieli jedenastkę. Tę w znakomitym stylu, pięknym kopnięciem w środek wykorzystał Benjamin Kololli. Skończyło się zatem wynikiem 3:1 i wydaje się, że rewanż (21 lutego) pod Wezuwiuszem w Neapolu będzie jedynie formalnością. W innym meczu 1/16 finału Ligi Europy Lazio przegrało u siebie 0:1 z Sevillą. Jedną bramkę dla Andaluzyjczyków zdobył niezawodny Wissam Ben Yedder. Czwartkowemu spotkaniu towarzyszyły złe emocje. Jak podawały włoskie media, przed widowiskiem na Stadio Olimpico, w centrum Rzymu starły się najprawdopodobniej grupy chuliganów obu klubów. Dwie osoby miały wskutek tych zamieszek znaleźć się w stanie krytycznym. Na szczęście już w trakcie samego meczu było spokojniej. We wtorek na słynnym rzymskim stadionie również doszło do meczu w europejskich pucharach. Występująca na tym samym obiekcie AS Roma podjęła FC Porto w 1/8 finału Ligi Mistrzów i wówczas nastroje w Rzymie były lepsze niż w czwartek. “Giallorossi” wygrali 2:1 po dwóch bramkach rewelacyjnego 19-latka Nicolo Zaniolo. Dwa dni później Lazio zabrakło tak błyskotliwego zawodnika, a dodatkowo w trakcie samego spotkania trener miejscowej drużyny Simone Inzaghi natrafił na kolejne kłopoty. Szkoleniowiec Lazio miał przed starciem z Sevillą sporo powodów do narzekań. Wskutek kontuzji z gry wyłączeni byli jego dwaj najważniejsi piłkarze ofensywni. Problemów z pachwiną nie wyleczył błyskotliwy Sergej Milinković-Savić, a najlepszy strzelec drużyny Ciro Immobile wciąż zmagał się z kontuzją uda. Na tym jednak zmartwienia rzymian się nie skończyły. Między 45. a 60. minutą z powodu urazów przedwcześnie murawę musieli opuścić kolejno Luis Alberto, Marco Parolo oraz Bastos. “Sevillistas” wskutek perypetii rywali mieli więc ułatwione zadanie, które skrzętnie wykonali. Za decydującego gola odpowiadał ponownie Ben Yedder. Francuski snajper ustrzelił już dwudziestego gola w obecnym sezonie, gdy w 22. minucie na piątym metrze przytomnie zamknął płaskie dogranie Pablo Sarabii. Przed rewanżowym spotkaniem piłkarze z Andaluzji są więc w o wiele lepszej sytuacji. Rewanż 20 lutego na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Wyniki 1/16 finału Ligi Europ Fenerbahce Stambuł – Zenit Sankt Petersburg 1:0 lutego Galatasaray Stambuł – Benfica Lizbona 1:2 Rapid Wiedeń – Inter Mediolan 0:1 Rennes – Betis Sewilla 3:3 Slavia Praga – KRC Genk 0:0 Olympiakos Pireus – Dynamo Kijów 2:2 FK Krasnodar – Bayer Leverkusen 0:0 Lazio Rzym – Sevilla 0:1 Sporting Lizbona – Villarreal 0:1 Viktoria Pilzno – Dinamo Zagrzeb 2:1 FC Brugge – FC Salzburg 2:1 Malmoe FF – Chelsea Londyn 1:2 Szachtar Donieck – Eintracht Frankfurt 2:2 Celtic Glasgow – Valencia 0:2 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search







































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.