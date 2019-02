Choroba coraz bardziej powszechna w krajach wysoko rozwiniętych Szanowny Czytelniku, jeśli od jakiegoś czasu nie czujesz się najlepiej i nie wiesz, czym może być to spowodowane, koniecznie przeczytaj poniższy tekst. Na początek sprawdź, proszę, czy któryś z niżej wymienionych objawów rozpoznajesz również u siebie? • czujesz się beznadziejnie i każdego ranka masz ochotę zostać w łóżku; • jesteś bez powodu smutny, zaniepokojony i najmniejsze wyzwanie wydaje Ci się górą nie do przeskoczenia; • cierpisz na problemy trawienne, zaparcia, biegunki, świąd lub bóle głowy; • wypróbowałeś wszystkie diety, nie docierając nigdy do punktu, w którym wreszcie tracisz kilogramy; • miewasz problemy z koncentracją i wrażenie, że masz całkowitą pustkę w głowie. Jeśli dokuczają Ci któreś z powyższych objawów, to prawdopodobnie Twój organizm jest zaatakowany przez grzyby o nazwie Candida albicans. A chorobę tę nazywamy kandydozą. Jej objawem najczęściej wymienianym są pleśniawki, czyli białe plamy w jamie ustnej i na wargach, które szybko się rozprzestrzeniają. Pleśniawki dotykają w pierwszej kolejności niemowlęta i osoby, których system odpornościowy jest osłabiony (np. z powodu raka leczonego za pomocą chemioterapii lub przy AIDS). Ich rozpoznanie jest więc dość oczywiste, większość lekarzy nie popełnia tu błędów. Ale w rzeczywistości niemal całe zachodnioeuropejskie społeczeństwo jest zaatakowane przez Candida albicans, również te osoby, które nie cierpią na pleśniawki: • 90% Amerykanów ma podniesiony poziom Candida albicans w jelitach; • 80 milionów osób jest zaatakowanych, z czego 70% to kobiety. A to wszystko stawia tę chorobę w dużo gorszym świetle Polska zajmuje czwartą pozycję w Europie pod względem częstości występowania grzybicy stóp – ma ją niemal co drugi Polak. Co piąty cierpi na grzybicę paznokci. A to właśnie są najczęściej kolonie Candida albicans. Infekcja zaczyna się między palcami stóp, gdzie pojawia się zaczerwienienie i wysypka. Stan zapalny obejmuje paznokcie stóp, potem stają się one żółte, białe… Następnie robią się grubsze, pleśnieją i w końcu odpadają. Jest to oczywiście przerażające. Ale sytuacja może być dużo gorsza. Podrażnienia spowodowane Candida albicans powstają we wszystkich wilgotnych zakamarkach ciała, w szczególności na narządach płciowych. W Polsce na drożdżycę chorują miliony osób. 75% kobiet jest przynajmniej raz w życiu dotknięta tym okropnym schorzeniem. Szczególnie powszechna u kobiet jest grzybica pochwy, powodująca upławy, gęste, biało-żółtawe, o konsystencji zsiadłego mleka, przywierające do ścian pochwy i szyjki macicy. Wywołują swędzenie i pieczenie. Tych infekcji pod żadnym pozorem nie można lekceważyć Jeśli nawet czujesz z wyjątkiem skrajnych przypadków że możesz normalnie funkcjonować. Pomimo tego, że Twoje paznokcie nie wyglądają dobrze: • odczuwasz wzdęcia i swędzenie objętych chorobowo części ciała, • doskwiera Ci poczucie ogólnego dyskomfortu, na początku choroby Candida albicans nie uniemożliwi Ci pracy. Z pewnością uda Ci się ukryć przed innymi nieestetyczny wygląd paznokci czy języka. Silny świąd udaje Ci się złagodzić, drapiąc się, niezauważalnie dla znajomych (a przynajmniej możesz myśleć, że tego nie zauważyli, ponieważ na szczęście dla Ciebie są uprzejmi). To jednak dopiero początek Twojego problemu. Grzyb ten produkuje około 79 immunosupresantów. Są to substancje, które osłabiają Twój naturalny system odpornościowy, otwierając tym samym szeroko drzwi dla poważnych chorób. Kandydoza może być przyczyną m.in.: • zespołu jelita drażliwego, • astmy, • wzdęć (bębnicy), • fibromialgii • czy chronicznego zmęczenia. Im więcej w Twoim ciele jest Candida albicans, tym bardziej stajesz się wrażliwy na infekcje. Twoje ciało ma coraz większy problem z pozbyciem się chorych komórek, a szczególnie komórek nowotworowych. Znany onkolog z Rzymu uważa, że grzybica jest przyczyną nowotworów.

W ośmiu przypadkach na 100 000 Candida dostaje się do krwi i powoduje kandydemię, która kończy się śmiercią pacjenta. Ale jako że taka możliwość istnieje, powinna stać się kolejnym powodem, dla którego zajmiesz się leczeniem swojej grzybicy i innych oznak kandydozy, jeśli je masz. Dlatego tak ważne jest, aby jeśli dotknęła Cię ta choroba zacząć się leczyć. Większość lekarzy niestety nie wie, jak zdiagnozować infekcję drożdżycą, nie dostrzegając jej licznych objawów. W rezultacie miliony osób walczą, nie wiedząc o tym, z niewidzialnym wrogiem. Niezawodna medycyna naturalna Te wszystkie informacje mogą sprawić, że chory czuje się zupełnie bezradny. A jeśli powiedziałbym Ci: • że istnieją rozwiązania, • że natura i tym razem potrafi sobie poradzić z wrogiem, jakim jest choroba? W najnowszym wydaniu miesięcznika Rośliny i Zdrowie zamieściliśmy obszerny artykuł, z którego dowiesz się wszystkich najważniejszych informacji dotyczących leczenia tej podstępnej choroby. 7 głównych czynników odpowiedzialnych za namnażanie się Candida Poznasz główne czynniki, które wpływają na jej rozwój, oraz dowiesz się, jak skutecznie je wyeliminować. Już teraz powiem Ci, że jeśli chcesz raz na zawsze pozbyć się tej choroby, przede wszystkim powinieneś wprowadzić szczególną dietę i wyeliminować ze swojej diety cukier. Ponieważ 80% ścian komórkowych drożdży składa się z węglowodanów, Candida albicans w formie drożdżowej potrzebują zatem węglowodanów do wzrostu, do budowania nowych ścian komórkowych i przekształcania się w grzyby. Winą słusznie obarcza się rafinowane cukry zawarte w żywności wytwarzanej przemysłowo. Jednak w praktyce dla Candida albicans nie ma różnicy rodzaj cukru, który zjadasz. Zadowoli się zarówno cukrem zawartym w bananach, w porcji ryżu, jak i w batonikach czekoladowych lub wypiekach drożdżowych. Ale są również inne produkty żywnościowe, które mogą ułatwiać namnażanie się Candida albicans i powodować reakcje u osób cierpiących na kandydozę. Szczegóły diety odkryjesz z artykułu w miesięczniku Rośliny i Zdrowie. Dowiesz się ponadto: Jak rozpoznać, że chorujesz na kandydozę. W artykule znajdziesz specjalny kwestionariusz, dzięki któremu określisz, czy poziom infekcji w Twoim organizmie jest niski, średni czy wysoki. 5 kroków przeciwdziałania kandydozie Poznasz szczegółowy program 5 kroków przeciwdziałania kandydozie. A w nim między innymi: Sposoby odżywiania flory jelita grubego. Jeśli flora jelitowa jest dobrze odżywiona, lepiej przebiega wytwarzanie określonych witamin, a szczególnie jednej bardzo istotnej witaminy. Taka flora może ułatwić proces pozbywania się toksyn z jelit oraz zahamować wzrost niepożądanych bakterii i drożdżaków. Jeśli ściana Twojego jelita zo stała już uszkodzona przez Candida, rekolonizacja może potrwać dłużej. Ale i na to podamy Ci gotowe rozwiązania. Powinieneś spożywać prebiotyki i probiotyki, a równolegle zadbać o śluzówkę jelit za pomocą pewnych ważnych produktów pozwalających zmniejszyć tzw. porowatość jelit. Podamy Ci usystematyzowane w wygodnej tabeli nazwy produktów, które dzięki swym właściwościom mają działanie przeciwgrzybicze. Oprócz tych produktów, doskonale działają także olejki eteryczne. Poznasz najbardziej znane z działania przeciwgrzybiczego rośliny aromatyczne oraz przepis na specjalną mieszankę, która jest niezastąpiona w przypadku kandydozy układu pokarmowego. Podane w najnowszym wydaniu miesięcznika Rośliny i Zdrowie sposoby przyczyniają się do szybkiego niszczenia Candida albicans. Podczas tego procesu uwalnia się dużo toksyn, a to ciężkie wyzwanie dla narządów odpowiedzialnych za oczyszczanie. Dlatego właśnie oczyszczanie organizmu oraz wzmocnienie układu odpornościowego będą dla Ciebie bardzo istotne. O tym również nie zapomnieliśmy i przeprowadzimy Cię krok po kroku przez te procesy. W starciu z tą chorobą lekarze rozkładają ręce. Jeśli wdrażają leczenie to najczęściej za pomocą antybiotyków, które zabijają nie tylko bakterie chorobotwórcze, ale także wszystkie tzw. dobre bakterie w jelitach. Paradoksalnie Candida albicans zyskuje wówczas do dyspozycji więcej przestrzeni i składników odżywczych, dlatego bardzo szybko się namnaża. Dlatego, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pozbyć się kandydozy ze swojego organizmu w sposob definitywny i naturalny, wejdź na tę stronę: https:// www.pocztazdrowia.pl Zdrowia życzę, Jean-Marc Dupuis Poleć: O Autorze: Poczta Zdrowia Polskojęzyczna wersja francuskiego newslettera Santé Nature Innovation. Dostarcza on informacji o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom potwierdzonych wieloma światowymi badaniami naukowymi. Search



























