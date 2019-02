Co dzisiaj w Kanadzie? (11 lutego) • Mrozy w Kanadzie nie słabną. Oczekuje się, że temperatura w Albercie osiągnie -50, bez tzw. windchill factor, czyli wpływu wiatru na odczuwanie zimna. W sobotę, w najzimniejszym miejscu w Kanadzie było -41,2 C – w Teepee Creek w Albercie. W tym samym czasie najwyższa temperatura w Kanadzie wyniosła 1,8 C w Vancouver. • Seryjny morderca Bruce McArthur został skazany na dożywocie z możoiwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie nie wcześniej niż za 21 lat. Oznacza to, że będzie miał wtedy 91 lat. Pracujący przy zgospodarowaniu terenów zieleni McArthur przyznał się do zamordowania 0śmiu gejów w okresie między rokiem 2000 a 2017. Ich zwłoki poćwiartował i zakopał w donicach. • W wieku 81 lat zmarł na raka były konseratywny minister finansów Michael Wilson. Został posłem w 1979 roku w okręgu Etobicoke Centre. W 1983 roku ubiegał się o przywództwo partii ale wybrał Brian Mulroney, który jako premier mianował go ministrem finansów. To Wilson wprowadził GST – Goods and Services Tax. Jako minster przemysłu i handlu międzynarodowego negocjował ukaład NAFTA. Odszedł z polityki w roku 1993. • Jeleń zbił okno i wpadł do baru w Oshawie. Zwierzę było przerażone i dopiero po podaniu mu środków uspokajających udało się go wynieść na zewnątrz. Do incydentu doszło w niedzielę ok. 11.00 w barze Atria. Był to jeden z trzech jeleni, które pojawiły się na ulicach miasta, a inny zniszczyl biuro posłanki ontaryjskiej z NDP Jennifer French. Codzienny cykl “Co dzisiaj w Kanadzie?” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search







































