Co dzisiaj w Kanadzie? (12 lutego) W tym cyklu będziemy prezentować codziennie najważniejsze newsy dnia, w dużym skrócie, aby nasi Czytelnicy wiedzieli co się dzieje w Kanadzie. Czasami będziemy uzupełniać wiadomości parę razy dziennie, więc wracajcie proszę do tych artykułów jeszcze tego samego dnia. Dadzą Wam one orientację o czym się mówi w naszych kraju. Zaglądajcie do tego cyklu oznaczonego tym właśnie zdjęciem: • Burza śnieżna w Ontario – zamknięte szkoły, ostrzeżenia na drogach. Porywiste wiatry do 80 km/godz., śnieżyce i lodowe kulki padające z nieba. Więcej o wtorkowej pogodzie. • Zawarto porozumienie między rządem Ontario a władzami Toronto na temat zmiany struktury własności i finansowania TTC. Obie strony utworzą wspólną grupę, aby zbadać porozumienie, na mocy którego prowincja ma przejąć własność i realizację przyszłych projektów komunikacji miejskiej, ale nie będzie odpowiedzialna za cały system metra. Minister transportu Jeff Yurek powiedział, że rząd Ontario będzie teraz odpowiedzialny za infrastrukturę metra, podczas gdy miasto i TTC pozostaną odpowiedzialne za jej bieżące funkcjonowanie. • Policja postawiła zarzuty 17 osobom, które uczestniczyły w ogromnym międzynarodowym gangu prania pieniędzy powiązanym ze zorganizowaną przestępczością. RCMP powiedziała, że sieć miała komórki w Montrealu i Toronto, które zbierały i prały pieniądze z grup przestępczych z Montrealu.

W poniedziałek ponad 300 oficerów RCMP i innych sił policyjnych, wspomaganych przez Canada Revenue Agency, wzięło udział w nalotach w Ontario i Quebecu w ramach akcji "Collector". Przejęli oni narkotyki, środki pieniężne i konta bankowe oraz nieruchomości o łącznej szacowanej wartości 32,8 miliona USD. • Dwoje policjantów, w tym przewodniczący Regionalnego Stowarzyszenia Policji Pee, zostało aresztowanych w weekend z powodu prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Adrian Woolley, lat 44, z Burlington jest prezesem PRPA. Policja podej, że został oskarżony o jazdę z poziomem alkoholu we krwi powyżej 0,08 i kaskaderską jazdę. Został aresztowany po zatrzymaniu go w sobotę na QEW w Burlington. Komendantka policji okręgu York, Tina Teeter, lat 42, z Barrie, została aresztowana w niedzielne popołudnie na autostradzie 400 w regionie York.







































