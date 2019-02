Co dzisiaj w Kanadzie? (14 lutego)

W tym cyklu będziemy prezentować najważniejsze newsy dnia, w dużym skrócie, aby nasi Czytelnicy wiedzieli co się dzieje w Kanadzie. Czasami będziemy uzupełniać wiadomości parę razy dziennie, więc wracajcie proszę do tych artykułów jeszcze tego samego dnia. Dadzą Wam one orientację o czym się mówi w naszych kraju.

Zaglądajcie do tego cyklu oznaczonego tym właśnie zdjęciem:

• Walentynki. Mieszkaniec Edmonton Mike Dagenais oświadczył się swojej dziewczynie poprzez wielki napis na przydrożnym bilboardzie. Laurie Moring zobaczyła napis kiedy oboje jechali na lunch walentynkowy, a jej ukochany skręcił w miejsce, gdzie stało kilka samochodów telewizyjnych. Na billboardzie przeczytała: “Laurie M. I adore you. You’re my best friend. And my true soulmate. Will you MARRY me? – Mike D”.

• Władze Ottawy zaapelowały do mieszkańców, aby wzięli udział w pracach nad opracowaniem planu zmian w mieście. Przez trzy lata będzie powstawał nowy plan tego jak ma wyglądać Ottawa za 20-25 lat. Każdy może mieć w nim swój udział.

• Wybitny komik Jerry Seinfeld wystąpi w Kitchener w Memorial Auditorium Complex 30 maja.

• Rząd premiera Douga Forda przeznaczy 40 milionów dolarów w ciągu trzech lat na nowy plan dla sektora motoryzacyjnego, w tym na finansowanie innowacji i szkoleń. Pieniądze te są częścią 10-letniego planu na rzecz wzmocnienia konkurencyjności sektora motoryzacyjnego, w obliczu decyzji General Motors, który planuje zamknąć zakłady w Oshawie pod koniec roku, co doprowadzi do utraty pracy przez 2600. Minister rozwoju ekonomicznego Todd Smith powiedział, że część planu jest skierowana do pracowników takich jak pracownicy GM, którzy mogą zostać przeszkoleni i nadal pracować w sektorze samochodowym.