Co dzisiaj w Kanadzie? (20 lutego) W tym cyklu prezentujemy najważniejsze newsy dnia, w dużym skrócie, aby nasi Czytelnicy wiedzieli co się dzieje w Kanadzie. To da Wam one orientację o czym się mówi w naszych kraju. • Zmarł morderca – ojciec 11-letniej dziewczynki, której ciało znaleziono w jego domu w Brampton. Policja aresztowała Roopesha Rajkumara, lat 41, który wymagał pomocy medycznej i został przewieziony szpitala. Stwierdzono u niego ranę postrzałową, którą sam sobie zadał. Rajkumar został aresztowany przez OPP niedaleko Orillii wskutek doniesienia od kogoś, kto zobaczył jego srebrną hondę civic. Ojciec zabrał dziewczynkę w dniu jej urodzin i miał odwieźć ją do domu, do matki, z którą jest rozwiedziony. Matka i córka miały obchodzić razem urodziny, które miały tego samego dnia. Dziewczynka nie została jednak odwieziona do domu. Rajkumar wysłał do byłej żony smsy z pogróżkami i dlatego powiadomiła ona policję. Rajkumar zmarł w dniu, kiedy odbył się pogrzeb jego córki. • Premier Justin Trudeau wziął udział w zgromadzeniu w Halifaksie poświęconym pamięci siedmiorga dzieci z rodziny syryjskich uchodźców, które zginęły w płomieniach w czasie pożaru wynajmowanego przez rodzinę domu. Premier nie zabierał głosu, ale był wyraźnie poruszony. Przyjechał na zgromadzenie prosto z lotniska. Kampania zbierania pieniędzy na pomoc rodzicom, którzy przeżyli pożar, szybko przekroczyła początkowy cel 300 000 dol. Na stronie GoFundMe zebrano ponad 352,000 dol. do środy wieczorem, a jej kwota docelowa został podniesiony do 1 miliona dolarów. Kampanie są organizowane przez przyjaciół rodziny i Radę Imamów w Halifax. • Premier Doug Ford zawiesił w środę w prawach członka klubu konserwatystów posła Randy'ego Hilliera za komentarze wobec rodziców dzieci z autyzmem. Niektórzy rodzice powiedzieli, że Randy Hillier powiedział "Yada Yada Yada" ("nudna gadanina") na końca interpelacji, ale Hillier twierdzi, że jego uwagi były skierowane do NDP. Mimo to Ford zawiesił Hilliera na czas nieokreślony, twierdząc, że jego komentarze były lekceważące dla rodziców dzieci autystycznych.

