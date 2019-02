Co dzisiaj w Kanadzie? (8 lutego) W tym cyklu będziemy prezentować codziennie najważniejsze newsy dnia, w dużym skrócie, aby nasi Czytelnicy wiedzieli co się dzieje w Kanadzie. Czasami będziemy uzupełniać wiadomości parę razy dziennie, więc wracajcie proszę do tych artykułów jeszcze tego samego dnia. Dadzą Wam one orientację o czym się mówi w naszych kraju. Zaglądajcie do tego cyklu oznaczonego tym właśnie zdjęciem: Grzyb w domach małej społeczności ludności rdzennej w północnym Ontario powoduje u wielu dzieci problemy układu oddechowego i wysypkę. Jedno dziecko musiało zostać przewiezione na pogotowie. Po ogłoszeniu stanu wyjątkowego, wódz Cat Lake First Nation mówi, że ma nadzieję, że rząd wyda nakaz ewakuacji gdyż ponad połowę domów w rezerwacie uznano za niezdatną do zamieszkania z powodu grubych warstw pleśni.

Nowy eksperyment wykazał, że pracownicy placówek handlu detalicznego są narażeni na “niepokojące” poziomy chemikaliów przemysłowych, które można znaleźć na papierze, który jest używany do drukowania paragonów. Skutkuje tu u pracowników sklepów cukrzycą, otyłością, ADHD i rakiem.

Po tym, jak kanadyjscy dyplomaci na Kubie, którzy zachorowali na tajemnicą chorobę, złożyli pozew o 28 milionów dolarów przeciwko rządowi federalnemu, premier Justin Trudeau powiedział, że konsekwencje zdrowotne, których doświadczyli, są “realne”.

Seryjny morderca Bruce McArthur zostanie skazany dzisiaj po tym, jak w zeszłym tygodniu przyznał się do winy. Jest oskarżony o zamordowanie ośmiu mężczyzn mających powiązania z gejowską społecznością w Toronto.

Budżet Mississaugi na 2019 rok – podwyższenie podatków od nieruchomości o 2,9 proc.





































