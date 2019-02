Co w pogodzie w Toronto – środa Wtorkowy atak zimy spowodował nie tylko hałdy śniegu i lodowiska na ulicach I chodnikach, ale także przerwy w dopływie prądu. Wiele z nich udało się zlikwidować już w wtorek, ale pewna liczba odbiorców nadal nie miała prądu w środę. W rejonie ulic Bay and Gerrard na ulicę spadły z dachów domów duże kawały lodu.. Na miejsce przyjechała policja. W niektórych punktach miasta w środę nadal występowały problem z komunikacją miejską tramwaje zastępione zostału autobusami. Opóźnienia a także odwołania lotów na lotniskach w Toronto, które były na porządku dziennym we wtorek, zdarzały się także w środę. Linie lotnicze nadal apelują do podróżnych aby sprawdzali status swojego lotu przed wyjazdem na lotnisko. Meteorolodzy nie przewidują większyhc opadów śniegu, ale niewykluczone jest , ż e spadnie 2-3 cm. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search







































