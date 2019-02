Co zrobić z wyborczą łapówką?

Jarosław Kaczyński to dobry pan. Na konwencji wyborczej ogłosił całą listę obietnic wyborczych, mówiących co dostanie suweren od władzy, czyli od prezesa wszystkich prezesów, jeszcze przed wyborami. Nawet tymi majowymi do Parlamentu Europejskiego.

Najbardziej spektakularny wydaje mi się pomysł wypłacenia jeszcze w maju dodatkowej emerytury w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta – niezależnie od tego, jak wysoką emeryturę pobiera.

Taki pomysł dania gotówki do ręki każdemu emerytowi (być może i renciście), to czysta łapówka wypłacona każdemu emerytowi z publicznych pieniędzy. Niezapomniana w swej sprawności korumpowania elektoratu premier Beata Szydło wykrzyczała, że ta dodatkowa emerytura to… prezent od Jarosława Kaczyńskiego.

Jestem emerytem tak jak jeszcze ponad sześć milionów moich rodaków. Pobieramy emerytury w różnych wysokościach, zależnych od ścieżki zawodowej i płaconych składek emerytalnych. Prezes daje wszystkim, równo. Każdy dostanie 1100 złotych. Na 1 Maja (co za skojarzenia się budzą) 1100 złotych dostanie emeryt pobierający niską emeryturę – niekiedy w kwocie tak rażąco niskiej, że nie dającej szans na przeżycie – jak również ktoś, kto otrzymuje emeryturę wysoką, a nawet bardzo wysoką – 10 i więcej tysięcy złotych. Tu nie ma zróżnicowania, łaska pańska jest dla wszystkich jednaka.

No to pomyślmy – co możemy zrobić z tymi pieniędzmi, naszymi pieniędzmi, na których trzyma łapę prezes wszystkich prezesów?

Wiem, że to są zróżnicowane sytuacje, wiem, że dla wielu ludzi znajdujących się w trudnym położeniu, którym nie starcza na życie, te pieniądze spadną jak dar z nieba. Niech posłużą im jak najlepiej, mimo że to tylko raz, w tym roku, rząd zapowiada takie prezenty.

A co mogą zrobić ludzie, dla których te 1100 złotych to nie jest „być albo nie być”?

Mogą wziąć te pieniądze i wydać je na to, co tam im przyjdzie do głowy, mówiąc: dają – to biorę; albo mogą pomyśleć jak je wykorzystać, na przykład tak, aby zwiększyć szansę na odsunięcie od władzy Jarosława Kaczyńskiego.

Mamy szanse, aby za pieniądze, które w formie łapówki chce dać nam, polskim emerytom, Jarosław Kaczyński, stworzyć coś: ruch, organizację, program – zwiększający szanse zjednoczonej opozycji w wyborach do parlamentu europejskiego i krajowego, jakie mają się odbyć w tym roku.

Chciałbym ogłosić konkurs na pomysł dotyczący celu, na jaki każdy emeryt, dla którego łapówka wyborcza Kaczyńskiego nie jest egzystencjalnie ważna, wpłaci te 1100 złotych.

Jako emeryt ze średnio-wyższą emeryturą deklaruję taką wpłatę.

No to, jakie mamy pomysły?

Zbigniew Szczypiński

polski socjolog i polityk

Studio Opinii