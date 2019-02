Dawców organów więcej, ale ciągle za mało Agencja Trillium Gift of Life mówi, że liczba narządów i tkanek oddawanych przez dawców w Ontario rośnie, chociaż lista oczekujących na przeszczepy wzrosła również w ubiegłym roku. Agencja zajmująca się przeszczepami narządów i tkanek mówi, że w 2018 roku było 2413 dawców tkanek, co stanowi wzrost o 85 procent w ciągu ostatniej dekady. Pomogły przepisy wymagające aby szpitale zgłaszały do Trillium Gift of Life każdy zgon pacjenta. Obecnie na liście oczekujących na przeszczep jest około 1 630 osób, podczas gdy na koniec 2017 roku było ich około 1 527 . Pacjenci czekali na przeszczepy serca krócej niż przeciętnie w zeszłym roku – około 120 dni. Dokonano aż 195 przeszczepów płuc. Jest to wzrost o 75 procent w ciągu ostatnich pięciu lat. Ponad cztery miliony mieszkańców Ontario zarejestrowało się jako dawcy narządów i tkanek, ale dyrektor generalny Trillium mówi, że to nadal za mało. “Mimo całego postępu, to nie wystarczy”, powiedział Ronnie Gavsie. “Co trzy dni ktoś umiera, czekając na przeszczep”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

































