Dymisja w rządzie i skandal wokół firmy SNC Lavalin

Jody Wilson-Raybould, do niedawna minister sprawiedliwości Kanady, przeniesiona przez premiera Justina Trudeau na niższe stanowisko w rządzie – minister ds. weteranów, podała się we wtorek do dymisji, rezygnując z rady ministrów. Nadal jest liberalną posłanką z okręgu Vancouver-Granville.

Sprawa dotyczy firmy SNC-Lavalin, działającą w skali globalnej firmą inżyniersko-budowlaną z siedzibą w Quebec, wobec której jest prowadzone dochodzenie dot. zarzutów o oszustwa i łapówki związane z kontraktami w Libii.

Dziennik “The Globe and Mail” podał w poprzedni czwartek, że przedstawiciele biura premiera mieli wywierać naciski na Wilson-Raybould, piastującą wtedy stanowisko ministra sprawiedliwości, by prokuratorzy zgodzili się na ugodę zamiast kierować sprawę do sądu. W ten sposób firma SNC-Lavalin nie zostałaby odsunięta na 10 lat od publicznych przetargów i zapłaciłaby tylko grzywnę. Minister Wilson-Raybould nie poddała się jednak naciskom.

Premier Justin Trudeau w reakcji na ustąpienie Wilson-Raybould, powiedział, że jest “zaskoczony i rozczarowany” i że jej decyzja “nie jest spójna” z rozmowami, które z nią prowadził.



“Jeśli chodzi o sprawę SNC-Lavalin, powiem prosto: rząd Kanady wykonał swoją pracę i to według standardów, których się od niego oczekuje. Jeśli ktoś uważał, że jest inaczej, miał obowiązek mi to przekazać. Nikt, wliczając w to Jody (Wilson-Raybould – red.) tego nie zrobił” – powiedział Trudeau.



W październiku br. w Kanadzie odbędą się wybory federalne i opozycyjni politycy oskarżają premiera Justina Trudeau o działanie niezgodne z prawem zakazującym wysokim urzędnikom rządowym prób wpływania na decyzje innych urzędników. Domagają się wyjaśnień.

Parlamentarny komisarz ds. etyki Mario Dion zapowiedział dochodzenie.

Media wskazują jednakże na niejasne kontakty konserwatystów z SNC-Lavalin: dziennik “Toronto Star” przypomniał, że w maju ub.r. lider konserwatystów Andrew Scheer spotkał się z szefem SNC Lavalin Neilem Bruce i rozmawiał o ugodzie.



Jak podał francuskojęzyczny dziennik “La Presse”, także premier Quebecu François Legault zwracał się do rządu federalnego o rozważenie ugody.



We wtorek Wilson-Raybould napisała w liście informującym premiera o dymisji, że jest świadoma, iż wielu Kanadyjczyków chciałoby usłyszeć jej zdanie i obecnie konsultuje się z prawnikiem, byłym sędzią Sądu Najwyższego, co wolno jej powiedzieć. Poza tym od publikacji “The Globe and Mail” Wilson-Raybould milczała, natomiast Trudeau zapewniał o swoim zaufaniu do niej. Jeszcze w ub. tygodniu, zaraz po publikacji, Trudeau mówił, że zarzuty są fałszywe.



Jest jeszcze kwestia zatrudnienia. Firma SNC-Lavalin, która zatrudnia ponad 50 tys. pracowników w skali globalnej, w Kanadzie daje pracę prawie 9 tysiącom. SNC-Lavalin realizowało wiele projektów finansowanych ze środków publicznych i, na co zwracały uwagę media, gdyby doszło do skazania firmy z zarzutów kryminalnych, wiele miejsc pracy mogłoby być zagrożonych. Gazeta “La Presse” podała, że premier Quebecu przeanalizuje dokumentację nt. SNC-Lavalin, zaś jeszcze przed początkiem lata do sądu w prowincji mogą trafić cztery zarzuty związane z łapówkami.



Wilson-Raybould pochodzi z plemienia We Wai Kai w Kolumbii Brytyjskiej i od chwili wejścia do rządu w 2015 r. była elementem zmian obiecywanych przez rząd w relacjach z ludnością rdzenną Kanady. Magazyn Macleans wspomina, że ojciec byłej minister Bill Wilson, miła konflikty polityczne z Pierre’em Elliotem Trudeau, ojcem obecnego premiera. Media społecznościowe zwróciły uwagę, że swój list ws. dymisji Wilson-Raybould podpisała jako Puglaas, czyli imieniem indiańskim nadanym jej w dzieciństwie, które znaczy “kobieta urodzona wśród szlachetnych ludzi”.

