Działo się (170); Tydzień w tym, co naprawdę ważne Kolejny tydzień (13-19 lutego) przynosi – jak zazwyczaj – przegląd wydarzeń z przeszłości. Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą – czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne. Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych. Oto te fakty: 13 lutego 1858 – Richard Francis Burtoni John Hanning Spekejako pierwsi Europejczycy dotarli do jeziora Tanganika. Pomyśleć: to przecież stosunkowo niedawno, to już wiek „pary i elektryczności”, druga połowa – a tak mało jeszcze znaliśmy naszą planetę… 1895 – Bracia Augustei Louis Lumière otrzymali patent na kinematograf (inaczej mówiąc, aparat projekcyjny). Początek kina. 1934 – Na Morzu Czukockim zatonął unieruchomiony i zmiażdżony przez lód radziecki parowiec SS Czeluskin. 110 osób będących na pokładzie zeszło na zamarznięte morze, skąd ewakuowano ich drogą lotniczą. Jednym z członków ekipy ratowniczej był słynny Polak, Zygmunt. A. Lewoniewski – jeden z pierwszych (numer 4 Złotej Gwiazdy) Bohaterów Związku Radzieckiego. 14 lutego 1803 – Prezes Sądu Najwyższego USA John Marshallogłosił, iż jakakolwiek uchwała Kongresu, która byłaby sprzeczna z konstytucją, nie ma mocy prawnej. Ważna i mądra decyzja, stanowiąca podwalinę ustroju demokratycznego nie tylko w USA. 1896 – Teodor Herzl(węgierski dziennikarz, 1860-1904) opublikował traktat Państwo Żydowskie, który stał się podstawą ideologiczną syjonizmu, czyli ruchu politycznego i społecznego, dążącego do odtworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenach starożytnego Izraela. 1929 – W tzw. masakrze w Dzień św. Walentegow Chicago banda Ala Capone’a dokonała zbiorowego morderstwa na członkach rywalizującego z nimi gangu Bugsy’ego Morana. Motyw licznych filmów gangsterskich. Tak też czasami wchodzi się do historii kultury. 15 lutego 1630 – Holendrzy zdobyli Olindę, rozpoczynając swą kolonizację północno-wschodniej Brazylii.Mało kto dziś pamięta, że w Ameryce Południowej istniała (1630-1654) jakaś Nowa Holandia. Większość z nas myśli o kolonizatorach hiszpańskich lub portugalskich, prawda? 1867 – W Wiedniu odbyło się premierowe wykonanie chóralne walca Nad pięknym modrym DunajemJohanna Straussa (syna). Kto dziś jeszcze tańczy walca poza sceną? A jeszcze autor niniejszej notki pobierał naukę tego tańca od swojej matki przed pierwszym balem szkolnym… 1939 – Premiera westernu Dyliżansw reżyserii Johna Forda.To jeden z najsłynniejszych klasycznych filmów tego gatunku. Grał w nim najbardziej chyba znany kowboj filmowy w historii kina, czyli John Wayne. To początek jego olśniewającej kariery. 16 lutego 1848 – Urodził się Hugo Marie de Vries(zm. 21 maja 1935) – holenderski botanik i genetyk, który rozpoczął badania nad dziedzicznością i zmiennością oraz powstawaniem nowych ras i gatunków w procesie ewolucji. Zasłynął jako twórca teorii mutacji, zajmował się ponadto fizjologią komórki (plazmoliza i osmoza). 1923 – Howard Carteri George Herbertdokonali otwarcia komory grobowej faraona Tutanchamona. To jedno z najsłynniejszych odkryć archeologicznych w historii. 1966 – Francuzi przeprowadzili ostatni z siedemnastu próbnych wybuchów jądrowych na algierskiej Saharze. Dziś przeprowadzanie prób jądrowych uważane już jest za barbarzyństwo… 17 lutego 1600 – W Rzymie za herezję został spalony na stosie 52-letni Giordano Bruno, włoski filozof renesansowy oraz teolog, dominikanin, humanista, filozof hermetyczny, poeta; jego teorie wyprzedzały swoje czasy i zapowiadały współczesną naukę. Jedna z większych kompromitacji Kościoła katolickiego w dziejach. Nawiasem mówiąc, pięć lat temu dyskutowano wniosek pewnego duchownego o rehabilitację filozofa. Dyskutowano… 1863 – Grupa znanych obywateli Genewy powołała Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, który przekształcił się później w Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. 1980 – Leszek Cichy iKrzysztof Wielicki dokonali pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. 18 lutego 1745 – Urodził się hrabia Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta(zm. 5 marca 1827) – włoski fizyk, wynalazca, konstruktor, fizjolog. W roku 1774 skonstruował elektrofor, umożliwiający elektryzowanie ciał. W 1776 odkrył metan. Eksperymentował z zapalaniem gazów w zamkniętej przestrzeni przy użyciu iskry elektrycznej. W roku 1781 skonstruował elektroskop, umożliwiający pomiary elektryczności. W 1782 skonstruował kondensator. W 1800 skonstruował słynne ogniwo Volty 1898 – Urodził się Enzo Anselmo Ferrari(zm. 14 sierpnia 1988) – włoski kierowca wyścigowy oraz założyciel wytwórni samochodów wyścigowych i sportowych Ferrari. Brał udział w 47 wyścigach, z czego w 13. zajął pierwsze miejsce. Pierwszy samochód wyścigowy własnej konstrukcji zbudował w roku 1947. 1930 – Amerykański astronom Clyde Tombaugh odkrył planetę karłowatą Pluton (od odkrycia do 2006 roku uznawanego za dziewiątą planetę Układu Słonecznego; potem został zdegradowany i obecnie uważany jest za planetoidę). 19 lutego 1859 – Urodził się Svante August Arrhenius (zm. 2 października 1927) – szwedzki chemik i fizyk, jeden z twórców chemii fizycznej. W 1903 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za opracowanie teorii dysocjacji elektrolitycznej. W 1907 stworzył teorię panspermii dotyczącej pochodzenia życia na Ziemi, według której życie rozprzestrzenia się w kosmosie dzięki bakteriom przemieszczającym się pod wpływem ciśnienia światła. Hm. Promieniowanie kosmiczne raczej by takie organizmy zabiło… 1989 – W Sztokholmie otwarto halę widowiskowo-sportową Globen, największy kulisty obiekt na świecie. No, niezupełnie to jest kula, ale cos podobnego. W każdym razie – duże. Budynek ma średnicę 110 m i 85 m wysokości, a jego objętość wynosi 600 000 m³. Konstrukcja ze stali, betonu i szkła spoczywa na 48 wygiętych stalowych filarach. 2010 – Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 112 otrzymał na cześć Mikołaja Kopernika nazwę copernicium. Wyszperał Bogdan Miś Wszystkie ilustracje i fakty pochodzą z zasobów Wikipedii. Opinie i komentarze autora. O Autorze: Bogdan Mis Senior polskich popularyzatorów nauki, jeden z najstarszych polskich programistów. Z wykształcenia matematyk, wieloletni wykładowca szkół wyższych. Dziennikarz. Przez wiele lat obecny na antenach Telewizji Polskiej, z której odszedł w wyniku negatywnej weryfikacji z okresie stanu wojennego. 