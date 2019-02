Ekstremalne warunki pogodowe

Z powodu warunków pogodowych odwołano autobusy szkolne dowożące dzieci do szkół w następujących kuratoriach: York Catholic District School, York Region District School Board, Simcoe County District School, Halton Public and Catholic District School, Peel District School oraz Durham Public and Catholic District School Board.

Na podstawie informacji uzyskanych od Environment Canada, dr Eileen de Villa, dyrektor służb medycznych w Toronto, wydała dziś komunikat ostrzegawczy o ekstremalnych temperaturach w Toronto, obowiązujący do odwołania. Takie ostrzeżenia o zimnej pogodzie wydawane są kiedy temperatura spada do -15 stopni Celsjusza, co z wiatrem jest odczuwalne jako -20.

Hipotermia pojawia się, gdy temperatura ciała spada poniżej 35 stopni Celsjusza i może mieć poważne konsekwencje, w tym niewydolność narządów i śmierć. Odmrożenia mogą również wystąpić, a w ciężkich przypadkach, mogą prowadzić do amputacji, gdy głębsze tkanki zamarzają.

Osoby najbardziej narażone na konsekwencje mrozów to ludzie bezdomni lub ci, którzy pracują na dworze, ludzie z chorobami serca lub chorobami układu oddechowego, ludzie starsi, niemowlęta i małe dzieci. Osoby z problemami z sercem mogą odczuwać pogorszenie stanu zdrowia jeszcze przez kilka dni po wystąpieniu esktremalnych warunków pogodowych.

Takie ostrzeżenia o ekstremalnych temperaturach uruchamiają lokalne usługi, które koncentrują się na opiece nad najbardziej zagrożonymi mieszkańcami. Ośrodek, gdzie mogą się ogrzać, jest otwarty w Metro Hall i pozostaje otwarty nieprzerwanie do południa w dniu odwołania akcji. Agencje socjalne otrzymują polecenie, aby złagodziły wszelkie ograniczenia usług, udostępnione są bezpłatne bilety na komunikację miejską i podejmowane są akcje pomocy ludziom na ulicach.

Ludzie mogą zadzwonić pod numer 311 i skontaktować się z Central Intake, aby uzyskać skierowanie do centrum pomocy. Informacje o pomocy dla bezdomnych są dostępne na stronie http://www.toronto.ca/homelesshelp.

Miasto prosi mieszkańców o pomoc dla osób zagrożonych i dzwonienie pod numer 311, jeśli stwierdzą, że potrzebna jest pomoc na ulicach. Należy dzwonić pod 911, jeśli sytuacja jest nagła.

Wszyscy są zachęcani do podjęcia następujących środków ostrożności:

• Sprawdź raport pogodowy przed wyjściem z domu.

• Ubierz się warstwami, upewniając się, że zewnętrzna warstwa jest odporna na wiatr i pokrywa odsłoniętą skórę.

• Załóż czapkę, ciepłe rękawiczki oraz ciepłe buty.

• Wybierz wełnę lub syntetyczne tkaniny do ubrań zamiast bawełny, ponieważ bawełna pochłania i zatrzymuje wilgoć, nie utrzymując ciepła.

• Poszukaj schronienia, jeśli zwykle spędzasz długie godziny na zewnątrz. Przy porywistym wietrze odsłonięta skóra może zamarznąć w ciągu kilku minut.

• Pij ciepłe płyny, unikaj alkoholu.

• Zastanów się nad zmianą harmonogramu zajęć na świeżym powietrzu lub nad ograniczeniem czasu na świeżym powietrzu, szczególnie gdy jest wietrznie.

• Rozgrzej swój dom do co najmniej 21 stopni Celsjusza, jeśli mieszkają w nim niemowlęta lub osoby starsze.

• Zadzwoń lub odwiedź chorych lub starszych przyjaciół, sąsiadów i rodzinę, aby upewnić się, że nie są w sytuacji wymagającej pomocy, związanej z pogodą.

Environment Canada podaje takie rokordowe dane na dzień 25 lutego:

• najniższa temperatura -23,9 stopnia w 1960 roku

• najwyższa temperatura 14,5 stopnia w 2012 roku

• największy spadk śniegu 39.9 cm w 1965 roku