Gasili ogień w mrozie -30 stopni przez 12 godzin Strażacy przeprowadzili niezwykłą akcję gaszenia ogromnego pożaru ośrodka Agincourt Recreation Centre w Scarborough. Po nieco ponad 12 godzin w trzaskającym mrozie udało się opanować ogromny pożar. Straż pożarna przybyła na miejsce tuż przed 17.00. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Ogromnym wyzwaniem dla strażaków był mróz, który powodował zamarzanie sprzętu strażackiego. Po wybuchu pożaru budynek natychmiast został ewakuowany. Niektórzy ludzie w budynku korzystali wówczas z basenu i musieli się ewakuować w mokrych kostiumach kąpielowych. O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże.





























