Gigantyczna wyprzedaż – “up to 40% off” Jak informowaliśmy, istniejąca w Kanadzie od 1956 roku sieć sklepów obuwniczych Payless Shoesource likwiduje wszystkie sklepy w Kanadzie, USA i Puerto Rico. Więcej o bankructwie Payless Shoesource Znana z niedrogiego obuwia i akcesoriów sieć zaczęła likwidować obecnie wszystkie 2300 sklepów. W przeliczeniu na liczbę punktów sprzedaży jest to największa w historii handlu detalicznego wyprzedaż likwidacyjna – wartość towarów sprzedawanych po obliżonych o do 40 proc. cenach wynosi miliard dolarów. Wyprzedaż zaczęła się w poniedziałek. 2400 pracowników w Kanadzie straci pracę wskutek likwidacji firmy. Firma nadal działać będzie w Ameryce Południowej, na amerykańskich Wyspach Dziewiczych, w Guam oraz jako zagraniczna franczyza na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

