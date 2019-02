Głowacki przed kluczową walką Do jednej z najważniejszych walk w polskim boksie zawodowym w tym roku dojdzie 15 czerwca na gali w Rydze. Na Łotwie w półfinałowym pojedynku turnieju World Boxing Super Series w kategorii junior ciężkiej Krzysztof Głowacki zmierzy się z faworytem gospodarzy Mairisem Briedisem. Zwycięzca polsko-łotewskiej konfrontacji opuści ring jako finalista prestiżowych zawodów o trofeum Muhammada Alego i właściciel mistrzowskich tytułów firmowanych przez federacje WBC i WBO. Ranga tytułów zależy od stanowiska organizacji w sprawie Ołeksandra Usyka, który aktualnie jest pełnoprawnym mistrzem WBO i WBC, jednak w maju planuje przenieść się do wagi ciężkiej. Jeśli Ukrainiec zrzeknie się tytułów lub zostanie ich pozbawiony, Głowacki (31-1, 19 KO) i Briedis (25-1, 18 KO) będą boksować o podwójne mistrzostwo świata. Jak dotąd Polak jest “tymczasowym” mistrzem WBO, zaś Łotysz “diamentowym” czempionem WBC. – Nie mogę się już doczekać walki w Rydze. Boksowałem tam w 2017 roku i pamiętam, jaka panowała tam atmosfera. Pamiętam tysiące kibiców wspierających Briedisa – powiedział Głowacki. “Bądźcie gotowi” Głowacki doskonale zna swojego kolejnego rywala. – Kilka lat temu trenowałem z Mairisem w jednej sali i wiem, na co go stać – przyznaje “Główka”. – Szanuję go, ale jestem pewien, że 15 czerwca go pokonam i zdobędę Trofeum Muhammada Alego. Szykuję się na najlepszą wersję Mairisa Briedisa, więc bądźcie gotowi na najlepszą wersję Głowackiego. Zawsze walczę do ostatniego gongu… albo ostatniego ciosu – dodał Polak, który w ćwierćfinale cyklu wygrał na punkty z Maksimem Własowem. Głowacki pokonał jednogłośnie Rosjanina 11 listopada 2018 roku w Chicago i został wtedy tymczasowym mistrzem świata WBO w wadze junior ciężkiej. Dzięki temu zwycięstwu awansował też do półfinału prestiżowego turnieju World Boxing Super Series. W Chicago po 12 rundach emocjonującego i prowadzonego w szybkim tempie pojedynku sędziowie punktowali 118:110, 117:110, 115:112 na korzyść Polaka. Obaj pięściarze zdecydowali się na otwartą walkę. Przez 36 minut nie kalkulowali, nie chowali się za podwójną gardą, tylko z niesamowitą determinacją rywalizowali o zwycięstwo. Ich bój to była prawdziwa ringowa wojna na wyniszczenie. Lepszym okazał się zawodnik pochodzący z Wałcza. 32-letni Głowacki odniósł w USA 31. zwycięstwo w zawodowej karierze. Do tej pory przegrał tylko jeden pojedynek – z Usykiem w obronie pasa WBO. oprac.Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

































