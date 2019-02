Hejt na Magdalenę Adamowicz pokazał coś ważnego Magdalena Adamowicz zawiodła. Zawiodła tych, którzy oczekiwali, że zachowa się jak stereotypowa wdowa. Powinna przecież niewiele mówić, być cicha i wycofana. Już wieki temu społeczeństwo stworzyło taki właśnie model wdowy. Tej tradycji akurat się trzymamy. Doskonale wiemy, co powinna, a czego nie powinna robić kobieta, która właśnie straciła męża. W rzeczywistości te zasady są jednak zupełnie inne. Ekspertka od siebie Pisząc o “zasadach”, mam na myśli… brak zasad. Nie ma idealnego rozwiązania, dopasowanego do wszystkich schematu, jak przeżywać żałobę. To może być banał, ale tak jak każdy z nas jest inny, tak każdy ma prawo inaczej radzić sobie ze stratą.



Michaela Dłużniewska, psycholożka z fundacji “Nagli Sami”, przyznaje, że jako społeczeństwo mamy w głowie różne wyobrażenia żałoby, które wynikają z naszych doświadczeń i z historii naszego życia.



– Zapominamy, że ta konkretna osoba ma również swoje potrzeby i swoje wyobrażenia na temat tego, jak chce opłakać śmierć. Czy chce ją opłakiwać, czy nie chce tego robić, czy chce rozmawiać, czy nie chce, czy chce wychodzić do ludzi czy nie – mówi.



Nasze przekonania dotyczące tego, co może, a czego nie może wdowa, bywają krzywdzące. Rozmówczyni naTemat przyznaje, że do fundacji często przychodzą ludzie, którzy mówią o tym, że nie są w stanie sprostać oczekiwaniom bliskich.





























