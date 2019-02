Jak odróżnić Urząd Skarbowy od oszusta?

Jak podaje policja kanadyjska, cztery tysiące osób w Kanadzie zostało oszukanych na ponad 15 milionów dolarów poprzez oszustów podających się za pracowników urzędu skarbowego (CRA – Canada Revenue Agency).

Każdy z nas jeżeli sam nie doświadczył, to przynajmniej słyszał o takiej sytuacji: odbieramy telefon, osoba do nas dzwoniąca przedstawia się jako pracownik urzędu podatkowego i informuje nas o wyroku sądowym za jakieś zaległe podatki. Jeżeli nie uregulujemy tej należności natychmiast, to w ciągu zaledwie kilku godzin aresztuje nas policja i odprowadzi do aresztu. Policja już otrzymała nakaz zatrzymania, należność trzeba wpłacić JUŻ, NATYCHMIAST, elektronicznie, najlepiej przez Bitcoin, transferem elektronicznym lub za pomocą karty podarunkowej (gift card). Tylko natychmiastowa wpłata może nas uchronić przed spędzeniem najbliższej nocy w więzieniu.

Problemem są nie tylko te pieniądze stracone przez obywateli, ale coraz częściej pracownicy CRA skarżą się, że podatnicy w obawie, iż dzwoni do nich oszust nie chcą z nimi rozmawiać przez telefon. Rzeczywistość jest jednak taka, że pracownicy Urzędu Podatkowego czasami dzwonią do nas w różnym sprawach. Na przykład:

Aby zweryfikować nasze dane osobiste takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia, adres lub numer SIN.

Sprawdzić jakieś dane związane z naszym kontem lub zeznaniem podatkowym.

Powiadomić nas o rozpoczęciu procesu kontroli podatkowej.

Urząd Podatkowy może też do nas zadzwonić w sprawie zaległych podatków.

Każdy z nas ma prawo zapytać dzwoniącego urzędnika o jego imię i nazwisko, numer telefonu i miejsce pracy w celu weryfikacji zanim przejdziemy do rozmowy o szczegółach. Tej weryfikacji możemy dokonać dzwoniąc do Urzędu Podatkowego pod numer 1-800-959-8281 (osoby indywidualne) lub 1-800-959-5525 (firmy). Po uzyskaniu weryfikacji oddzwaniamy do urzędnika na podany przez niego numer.

Przedstawiciele Urzędu Podatkowego nigdy:

Nie użyją agresywnego języka.

Nie straszą aresztowaniem.

Nie żądają przez telefon natychmiastowej płatności.

Nie pytają o numer paszportu, karty zdrowia czy numeru prawa jazdy

Podejrzane telefony i wiadomości powinniśmy zgłaszać do Urzędu Podatkowego dzwoniąc pod numer 1-888-495-8501 lub na stronie www.antifraudcentre.ca.

Dokładny poradnik czego możemy spodziewać i w jaki sposób uchronić się przed oszustwem jest opublikowany przez Urząd Podatkowy: What to expect when the Canada Revenue Agency contacts you