Jak uprawiać własną białą herbatę? Z cyklu: Poczta zdrowia 6 dobroczynnych właściwości białej herbaty Panuje moda na picie białej herbaty. Ja też to polecam. Białą herbatę przygotowuje się z liści i pąków kwiatowych zbieranych, zanim jeszcze całkowicie się otworzą. Są wówczas pokryte cienkimi, białymi nitkami – dlatego herbatę nazywamy białą. Jest mniej fermentowana niż herbata czarna lub zielona. Zawiera więcej przeciwutleniaczy. Zanim opowiem o wszystkich dobroczynnych właściwościach białej herbaty, pozwól, że przypomnę kilka ogólnych informacji o herbacie. Być może masz w ogrodzie krzew herbaty i nawet o tym nie wiesz Często mamy wyobrażenie, że krzew herbaty jest jakąś tajemniczą rośliną rosnącą wyłącznie w Chinach. Jednak to nieprawda. Herbata jest rośliną z rodzaju kamelii. Jest bardzo blisko spokrewniona z kamelią, która być może rośnie w Twoim ogrodzie albo w doniczce stojącej w salonie. Herbata należy do rodzaju kamelii i jest blisko spokrewniona z kameliami, które można kupić w kwiaciarni lub sklepie ogrodniczym Różnica polega na tym, że ozdobna kamelia, jaką znasz, to Camellia japonica (japońska), a herbata to Camellia sinensis (chińska). Kamelia japońska ma więcej kwiatów i mniej liści – jest więc mniej interesująca pod względem wydajności i przydatności w rolnictwie. Ale można z niej zrobić herbatę na własny użytek. Zbierając liście, zrywaj grupkami po trzy listki, chwytając je u podstawy. Najlepsze są młode, wiosenne listki pełne soków roślinnych. Liście kamelii są wtedy kruche, zielone, świeże i wydają się pokryte woskiem. Zerwane listki umieść w pojemniku, jak poniżej: Następnie obiema dłońmi pocieraj liście, a zauważysz, że rozpadają się na małe kawałki. Pocieraj dalej, aż otrzymasz malutkie kawałki, jak na herbatę. Łodyżki odłóż na bok. Pokruszone listki wsyp do pojemnika i odstaw, aby rozpoczął się proces utleniania i fermentacji. Pojemnik postaw w suchym miejscu, bez dostępu światła. Pozostaw na 2 dni, w międzyczasie regularnie mieszając. Po 2 dniach listki będą zbrązowiałe i skurczone. To normalne. Będą wyglądały następująco: Wstaw je na 20 minut do piekarnika, z otwartymi drzwiczkami. Dzięki temu listki pozbędą się wody i będzie można je przechowywać (nie będą gniły ani pleśniały). Voilà, właśnie wyprodukowałeś herbatę! Uwaga: taka herbata domowej roboty może zawierać bardzo dużo kofeiny i utrudniać zasypianie. Obserwuj reakcje organizmu i na początku nie pij jej zbyt dużo. Aby docenić jej działanie, wystarczą dwie filiżanki. Różnice w fermentacji Czarną herbatę od herbaty zielonej i białej różni czas trwania fermentacji i utleniania. Jeśli przygotujesz własną herbatę, zauważysz, że może być zbyt mocna lub zbyt słaba. Trzeba więc będzie następnym razem dostosować metodę produkcji, aby uzyskać smak, który odpowiada najbardziej. Krócej fermentowana herbata jest mniej mocna, za to bardziej cierpka. Wróćmy teraz do prozdrowotnych właściwości białej herbaty: 1. Dużo antyoksydantów Biała herbata zawiera dużo polifenoli o nazwie katechiny1. To głównie dzięki nim jest ona tak korzystna dla zdrowia. Katechiny są bardzo silnymi przeciwutleniaczami, chroniącymi komórki przed wolnymi rodnikami2. Nadmiar wolnych rodników w organizmie może mieć szkodliwe działanie, ponieważ wpływają one na starzenie się, przewlekłe stany zapalne, osłabienie układu odpornościowego i wiele chorób3. 2. Biała herbata pozwala zachować skórę młodą, zdrową i elastyczną W badaniu in vitro wykazano, że ekstrakt z białej herbaty chroni komórki ludzkiej skóry przed wolnymi rodnikami. Może więc mieć działanie przeciwstarzeniowe4. W jednym z badań naukowcy odkryli, że nanoszenie ekstraktu z białej herbaty na skórę chroni ją przed szkodliwym działaniem słonecznego promieniowania ultrafioletowego5. Wiele badań wykazało, że katechiny zawarte w białej herbacie tłumią składniki komórek uszkadzające sieci włókien kolagenu, które utrzymują jędrność i elastyczność skóry6. 3. Biała herbata dobra dla serca Polifenole białej herbaty mogą wpływać rozluźniająco na naczynia krwionośne7 i zapobiegać utlenianiu cholesterolu8. Są więc dobre dla serca. Z zestawienia pięciu badań naukowych nad białą herbatą wynika, że osoby, które piją trzy lub więcej filiżanek białej herbaty dziennie, mają o 21% niższe ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe9. 4. Biała herbata pomaga schudnąć Kofeina i katechiny zawarte w białej herbacie pomagają schudnąć, ponieważ zwiększają metabolizm o 4 – 5%. Oznacza to, że organizm spala dziennie o 70 – 100 kcal więcej, co w dłuższym okresie może dać wymierne efekty10. 5. Biała herbata dobra dla zębów Biała herbata zawiera również taniny i fluor. Współdziałając z katechinami, te składniki hamują powstawanie płytki nazębnej, rozmnażanie się bakterii na zębach11. Fluor sprawia, że powierzchnia zębów jest bardziej odporna na działanie kwasów wytwarzanych przez bakterie pod wpływem cukru12. 6. Działanie przeciwko nowotworom, osteoporozie, chorobie Alzheimera i Parkinsona Liczne badania in vitro wykazały, że biała herbata może chronić przed chorobami nowotworowymi13, osteoporozie14, a także chorobami neurodegeneracyjnymi – chorobą Alzheimera15, chorobą Parkinsona16. Odpowiednie przygotowanie białej herbaty pozwala lepiej wykorzystać jej właściwości Uwaga: aby skorzystać z tych wszystkich dobroczynnych właściwości, białą herbatę należy zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą (85–90°C). Czas zaparzania wynosi pięć do ośmiu minut. Zanim zaczniesz pić, pozwól jej trochę wystygnąć przez minutę lub dwie. Białą herbatę pijemy bez dodatków, czyli bez mleka i bez cukru oraz… bez podgryzania ciasteczek. Zdrowia życzę,

