Jakub Błaszczykowski buduje swoją legendę w Krakowie Piłkarze Legii Warszawa przegrali u siebie z Cracovią 0:2 w 22. kolejce ekstraklasy. Dla gości to szóste z rzędu zwycięstwo. Ciekawie zapowiadające się spotkanie na Łazienkowskiej opóźniło się prawie 10 minut, ponieważ przy okazji oprawy kibice Legii na jednej z trybun odpalili środki pirotechniczne. W efekcie tej kanonady dym zasłonił znaczną część boiska. Z kolei w drugiej połowie sędzia na chwilę przerwał zawody – tym razem race odpalili fani Cracovii. Oba gole już przed przerwą strzelił Javier Hernandez. Zwycięstwo ósmej w tabeli Cracovii mogło być jeszcze wyższe, ale w 65. minucie inny z hiszpańskich piłkarzy gości Airam Cabrera nie wykorzystał rzutu karnego – trafił w słupek. Od 77. minuty Legia grała w dziesiątkę – czerwoną kartkę zobaczył William Remy. Początkowo sędzia pokazał mu drugą żółtą (i w konsekwencji czerwoną), ale po skorzystaniu z pomocy VAR ponownie wezwał na boisko legionistę i skorygował nieco poprzednią decyzję. Zdecydował się ukarać obrońcę bezpośrednią czerwoną kartką (a nie drugą żółtą). Trener gospodarzy Ricardo Sa Pinto narzekał po meczu na zły stan murawy oraz pracę sędziego. “Może nie zasłużyliśmy dzisiaj na wygraną, ale na porażkę również nie” – dodał. Porażka jego zespołu sprawiła, że wicelider z Warszawy (42) traci do prowadzącej Lechii już cztery punkty. Piłkarze z Gdańska dzień wcześniej zremisowali w Kielcach z Koroną 0:0. Mogli wywalczyć zwycięstwo, ale na początku drugiej połowy współlider klasyfikacji strzelców Portugalczyk Flavio Paixao nie wykorzystał rzutu karnego. Trzecia z dorobkiem 39 punktów jest Jagiellonia Białystok. Aktualny wicemistrz kraju dzięki bramce Jakuba Wójcickiego w doliczonym czasie gry pokonał w sobotę walczącą o utrzymanie Wisłę Płock 1:0. Ekipa “Nafciarzy” czeka na zwycięstwo od 10 listopada. W niedzielę, oprócz spotkania Legii z Cracovią, odbyły się derby Dolnego Śląska. Emocji nie było, piłkarze Zagłębia Lubin pokonali u siebie Miedź Legnica 3:0, odnosząc drugie tegoroczne zwycięstwo (wcześniej 2:1 z Lechem w Poznaniu). Awansowali na dziewiąte miejsce. Z kolei dla trzynastego w tabeli beniaminka z Legnicy to druga w lutym porażka w takich rozmiarach (poprzednio u siebie z Jagiellonią Białystok). Powody do radości mają wreszcie fani zamykającego tabelę Zagłębia Sosnowiec. Beniaminek, głównie dzięki świetnej grze doświadczonego Szymona Pawłowskiego, pokonał w sobotę u siebie Arkę Gdynię 3:2 i powiększył swój dorobek do 15 punktów. Na zwycięstwo sosnowiczanie czekali bardzo długo – od 20 października. Na dodatek przegrali pięć poprzednich meczów i ich sytuacja w tabeli stawała się niemal dramatyczna. Do przerwy sobotniego meczu Zagłębie przegrywało 1:2, ale w 60. i 85. minucie gole dla gospodarzy strzelił Pawłowski. Zanim ustalił wynik, kilka minut wcześniej rzutu karnego nie wykorzystał Vamara Sanogo (nie trafił w bramkę). Gdynianie, zajmujący z 25 punktami 11. miejsce, po raz ostatni wygrali 26 listopada. “Narobiliśmy sobie bardzo dużo kłopotów. Zaczynamy patrzeć w dół tabeli i robi się niebezpiecznie” – przyznał ich trener Zbigniew Smółka. W piątek odbyły się tradycyjnie dwa mecze. Pogoń, choć przegrywała 0:1 po golu z rzutu karnego Igora Angulo (13. trafienie w sezonie, zrównał się z Paixao), pokonała w Szczecinie Górnika Zabrze 3:1. W ten sposób odniosła ósme z rzędu zwycięstwo u siebie. “Portowcy” mają 34 pkt i zajmują szóste miejsce, zabrzanie pozostali z dorobkiem 20. Ciekawie miało być w Gliwicach, gdzie naprzeciw siebie stanęły drużyny były selekcjonerów reprezentacji Polski – Piast Waldemara Fornalika i Lech Poznań Adama Nawałki. Emocji jednak nie było, gospodarze wygrali aż 4:0. W doliczonym czasie gry rozmiary porażki Lecha mógł zmniejszyć Petro Tiba, ale jego strzał z rzutu karnego obronił Frantisek Plach. To druga w tym roku ligowa porażka “Kolejorza” i w efekcie spadek na siódme miejsce – 33 pkt. Piast awansował na piąte – 34. W ostatnim meczu 22. kolejki ekstraklasy Wisła Kraków pokonała u siebie Śląsk Wrocław 1:0. Najważniejszym wydarzeniem spotkania był powrót Jakuba Błaszczykowskiego na stadion przy ulicy Reymonta. Kuba wspaniale uczcił ten fakt, strzelając decydującego gola. Biała Gwiazda w kiepskim stylu rozpoczęła drugą rundę, przegrywając 0:2 z Górnikiem w Zabrzu. Z kolei Śląsk pewnie pokonał u siebie 2:0 Zagłębie Sosnowiec. Przed poniedziałkowym meczem krakowianie mieli w swoim dorobku 29 punktów, a ich rywale – o osiem mniej. Problemy organizacyjne, jakie w ostatnim czasie miała Biała Gwiazda, nie czyniły jej faworytem spotkania. Wydarzeniem konfrontacji był powrót Jakuba Błaszczykowskiego na ulicę Reymonta. Poprzednio w barwach Wisły na tym stadionie wybitny reprezentant Polski zagrał 26 maja 2007 roku z ŁKS-em Łódź (0:0). Powrót tego piłkarza jest sporym magnesem dla kibiców, którzy wykupili już ponad 14 tysięcy karnetów. Na mecz ze Śląskiem przyszło ponad 21 tys. fanów. “Miłość większa od milionów. Kuba, wreszcie witamy w domu” – taki transparent za jedną z bramek wywiesili fani Wisły. Błaszczykowski zyskał już sobie w Wiśle status legendy. W bardzo trudnym momencie wspomógł klub finansowo (dał ponad milion złotych) i jeszcze postanowił wesprzeć zespół na boisku. Miejscowym w osiągnięciu celu pomógł… pomocnik Śląska Robert Pich, który w niegroźnej sytuacji kopnął w nogę we własnym polu karnym Krzysztofa Drzazgę. Do rzutu karnego podszedł Błaszczykowski i wykorzystał go z zimną krwią. Bohater kibiców Wisły wyraźnie cieszył się z tego trafienia. To jego czwarty gol w historii występów w ekstraklasie. Ostatniego strzelił w listopadzie 2006 roku GKS-owi Bełchatów. Po zmianie stron praktycznie tylko goście zagrażali bramce rywali. Zrehabilitować starał się Pich, ale minimalnie chybił celu. Później swoich sił próbował Marcin Robak, jednak też przestrzelił. Z kolei jedno uderzenie Lubambo Musondy obronił Lis, a drugie poszybowało wysoko nad poprzeczką. WKS nie grzeszył skutecznością. Na 14 strzałów tylko dwa trafiły w światło bramki. W sumie przez całą drugą połowę gospodarze umiejętnie się bronili, nie pozwalając przyjezdnym rozwinąć skrzydeł. Spotkanie nie stało na najwyższym poziomie, ale dla Białej Gwiazdy nie miało to znaczenia. Na koniec meczu liczyły się tylko trzy punkty Wyniki meczów 22. kolejki: Pogoń Szczecin- Górnik Zabrze 3:1 (2:1) Piast Gliwice- Lech Poznań 4:0 (1:0) Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia 3:2 (1:2) Korona Kielce – Lechia Gdańsk 0:0 Jagiellonia Białystok- Wisła Płock 1:0 (0:0) KGHM Zagłębie Lubin- Miedź Legnica 3:0 (2:0) Legia Warszawa – Cracovia Kraków 0:2 (0:2) Wisła Kraków- Śląsk Wrocław 1:0 TABELA Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Lechia Gdańsk 22 46 +18 2. Legia Warszawa 22 42 +13 3. Jagiellonia Białystok 22 39 +9 4. Korona Kielce 22 35 +3 5. Piast Gliwice 22 34 +7 6. Pogoń Szczecin 22 34 +5 7. Lech Poznań 22 33 +4 8. Cracovia Kraków 22 33 +2 9. Wisła Kraków 22 32 +3 10. KGHM Zagłębie Lubin 22 30 +3 11. Arka Gdynia 22 25 – 12. Śląsk Wrocław 22 21 -2 13. Miedź Legnica 22 21 -20 14. Wisła Płock 22 20 -9 15. Górnik Zabrze 22 20 -14 16. Zagłębie Sosnowiec 22 15 -22 Na podstawie doniesień agencji prasowych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji







































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.