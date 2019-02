Sundance 2019. Krystyna Janda o roli w “Słodkim końcu dnia”: moje życie w Polsce rymuje się ze wszystkimi bolesnymi tematami filmu O “Słodkim końcu dnia” pisze się głównie w kontekście jego premiery na międzynarodowym festiwalu Sundance w amerykańskim Park City. Ale najnowszy film Jacka Borcucha (“Wszystko, co kocham”, “Nieulotne”) przynosi przede wszystkim pierwszą od czasu “Tataraku” (2009) główną filmową rolę Krystyny Jandy. Jako Maria Linde, mieszkająca we Włoszech polska Żydówka i noblistka, legendarna aktorka zbiera za Oceanem same pochwały. Trudno się temu dziwić, bo Janda jest na ekranie magnetyczna, a jej postać równie kontrowersyjna co charyzmatyczna. – Emigrantka, poetka, intelektualistka, żona, matka, babcia, starzejąca się kobieta z nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. Moja postać to kosmos – mówi Janda

– Myślę całkiem inaczej niż moja bohaterka – stwierdza aktorka, ale podkreśla też, że najważniejsze jest rozpoczęcie rozmowy na kontrowersyjne tematy

– Chcemy widzieć siebie jako otwartych, tolerancyjnych. Ale ostatecznie jesteśmy tylko ludźmi, ulegającymi swoim fobiom i instynktom – dodaje

– Ten film został zrobiony po coś. To głos w europejskim dialogu – ocenia

Krystyna Janda za rolę Marii w "Słodkim końcu dnia" otrzymała nagrodę aktorską Sundance Film Festival 2019 – jury uznało ją najlepszą aktorką w sekcji World Dramatic Competition WIĘCEJ "Słodki koniec dnia" Premiera filmu na festiwalu Sundance 2019. Miejscem akcji filmu jest etruskie miasto Volterra. Wszyscy się tu znają i szanują. Na niewielkim wzgórzu stoi dom Marii – polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla, autorytetu moralnego. Jej życie toczy się w rytmie włoskiej prowincji, jednak zostaje wywrócone do góry nogami, gdy otrzymuje szokującą wiadomość o tragicznym wydarzeniu. Pod wpływem emocji, podczas uroczystości nadania tytułu honorowego obywatela miasta, zamiast kurtuazyjnych podziękowań Maria wygłasza szokująco niepoprawną politycznie mowę. Od tego momentu bohaterka będzie doświadczać dotkliwych konsekwencji swojego wystąpienia. Reżyseria Jacek Borcuch. Scenariusz: Jacek Borcuch, Szczepan Twardoch. Zdjęcia: Michał Dymek. Obsada: Krystyna Janda, Kasia Smutniak. Produkcja: No Sugar Films. Producentka: Marta Habior. Polski dystrybutor: Next Film. Sprzedaż międzynarodowa: Films Boutique. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Premiera w polskich kinach zaplanowana jest na 10 maja 2019 roku.





























