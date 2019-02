Jedyny koncert Rolling Stones w Kanadzie Zespół Rolling Stones zapowiedział koncert w Kanadzie w ramach swojego tournee. Odbędzie się on w długi weekend Canada Day. Brytyjski zespół wybrał jedyną kanadyjską datę w czasie zbliżającej się trasy koncertowej w Ameryce Północnej. Zagrają 29 czerwca na otwartym powietrzu w Burl’s Creek Event Grounds w Oro-Medonte, Ont., około 130 kilometrów na północny wschód od Toronto. Organizator koncertu Republic Live mówi, że spodziewa się blisko 70 000 fanów na koncercie w ramach trasy “No Filter”. Bilety będą dostępne w sprzedaży w Ticketmaster w najblizszy piątek. Najniższa cena to 119,50 dol., a pakiety VIP bedą w cenie od 329,50 dol. Kanada była częstym przystankiem na trasach zespołu. Stonesi ostatnio grali w Kanadzie około czterech lat temu w ramach festiwalu muzyki w Quebec City. Rozpoczęli także swoją pierwszą dużą trasę koncertową po Ameryce Północnej w Montrealu w 1965 roku, nagrali legendarny album koncertowy w El Mocambo w Toronto w 1977 roku i byli jedną z głównych atrakcji gigantycznego festiwalu Sarsstock w 2003 roku. Burl’s Creek gości wiele dużych koncertów, w tym festiwali country i Boots and Hearts oraz Big Sky. Przez kilka lat oragnizowano tam festiwal muzyczny Wayhome. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search







































