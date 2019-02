Kaczyński chce, by prokuratura ścigała dziennikarzy „Gazety Wyborczej” i posłów PO

Prezes PiS chce wykorzystać prokuraturę do ścigania dziennikarzy “Gazety Wyborczej”, którzy ujawnili nagrania jego rozmów z austriackim biznesmenem. Jarosław Kaczyński uważa, że został zniesławiony i chce, by prokuratura ścigała dziennikarzy na podstawie słynnego artykułu 212 kodeksu karnego uważanego za przepis służący do kneblowania mediów

Jeśli prokuratura podejmie postępowanie z zawiadomienia Kaczyńskiego, będzie to groźny precedens i niski ukłon wobec szefa PiS. Do tej pory prokuratura nie zajmowała się ściganiem dziennikarzy z artykułu 212 po zawiadomieniach polityków. Bo przyjmowała, że krytyka dziennikarska to normalny element demokratycznego państwa. I sprawy publikacji artykułów pozostawiała do oceny sądom.

Polityk, który czuje się zniesławiony, może wytoczyć sam proces karny z prywatnego aktu oskarżenia lub wytoczyć cywilny proces o ochronę dóbr osobistych. To się jednak zmieniło w ostatnich latach – na dziennikarzy za krytyczne artykuły zawiadomienia do prokuratury złożyła np. prezes TK.

Kaczyński korzysta z tej samej możliwości. W ubiegłym tygodniu złożył zawiadomienie na dziennikarzy „Gazety Wyborczej” oraz na polityków Platformy Obywatelskiej.

Informację o zawiadomieniach do prokuratury Jarosława Kaczyńskiego podała Polska Agencja Prasowa. „Działając jako pokrzywdzony, zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstw zniesławienia (…). Wnoszę o objęcie ścigania z oskarżenia publicznego ze względu na występujący w sprawie interes publiczny” – napisał Kaczyński w zawiadomieniach skierowanych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, do których dotarła PAP.

Jak podaje PAP, lider PiS powołał się na art. 212 Kodeksu karnego, który mówi, że kto pomawia „inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

W pierwszym zawiadomieniu prezes PiS wskazał na dziennikarzy „Gazety Wyborczej”, portalu wyborcza.pl i gazeta.pl. Zdaniem Kaczyńskiego miało tam dojść do jego zniesławienia poprzez opublikowanie materiałów w dniach 29 – 30 stycznia 2019 r. w których „rozpowszechniono twierdzenia, tj. wypowiedzi innych osób, że Jarosław Kaczyński popełnił, względnie mógł popełnić przestępstwa: płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień posła w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oszustwa”.

Kaczyńskiemu nie spodobało się też to, że bez jego zgody opublikowano nagrania jego rozmów z austriackim biznesmenem, podczas których omawiali budowę dwóch wieżowców na działce spółki powiązanej z PiS. Kaczyński wskazał, że nagrania opublikowano bez jego zgody, czyli, jego zdaniem, złamano prawo prasowe.

Drugie zawiadomienie dotyczy PO. PAP podaje, że wskazano w nim, że przestępstwo zniesławienia miało polegać na „Opublikowaniu przez nieustalone osoby w materiałach propagandowych Platformy Obywatelskiej (ulotkach internetowych) twierdzeń, że Jarosław Kaczyński mógł popełnić przestępstwo płatnej protekcji, oraz ukrywa majątek” i „Na opublikowaniu przez posłów Platformy Obywatelskiej na konferencji prasowej z dnia 29.1.2019 r. informacji, że Jarosław Kaczyński popełnił, względnie mógł popełnić przestępstwa: płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień posła w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oszustwa, firmanctwa”.

Artykuł 212 kodeksu karnego jest uważany przez dziennikarzy za przepis służący do mrożenia i kneblowania dziennikarzy.Warszawską prokuraturę okręgową czeka teraz test. Kaczyński powołał się na „interes publiczny”, ale śledczy, jeśli przeprowadzą śledztwo, będą musieli to uzasadnić. Tym bardziej że Kaczyński nie piastuje ważnej, oficjalnej funkcji w państwie. Jest szeregowym posłem i szefem partii.

Posłużenie się przez lidera PiS prokuraturą może wywołać efekt mrożący na dziennikarzach i politykach PO i tak też będzie odbierane.

Tymczasem Bogdan Święczkowski, Prokurator Krajowy i pierwszy zastępca prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, chce ukarać mecenasów Romana Giertycha i Jacka Dubois za wypowiedzi sprzed trzech lat. W grę wchodzi upomnienie, nagana, kara finansowa lub wydalenie z zawodu adwokata. Dziś Giertych i Dubois reprezentują m.in. Geralda Birgfellnera, austriackiego biznesmena, który oskarża Jarosława Kaczyńskiego i powiązaną z PiS spółkę Srebrna.

W sprawie chodzi o aktywność medialną obu mecenasów, którzy krytykowali Zbigniewa Ziobrę za działanie m.in. w sprawie śledztwa smoleńskiego – podaje money.pl. Prokuraturze nie spodobała się m.in. wypowiedź Giertycha w kwietniu 2016 r. w TVN24, , który na pytanie, czy boi się Zbigniewa Ziobry, odpowiedział, że to prokurator generalny ma powody do obaw. Dubois z kolei krytykował prokuraturę za tworzenie medialnego spektaklu ze sprawy Józefa Piniora, byłego senatora PO.

Od tamtego czasu prokuratura złożyła w tej sprawie dwa zawiadomienia, sprawy zostały jednak umorzone przez sądy dyscyplinarne. W grudniu wniosek o kasację decyzji Sądu Dyscyplinarnego trafił do Sądu Najwyższego – działo się to więc jeszcze przed wybuchem afery z taśmami Kaczyńskiego.

Jak oceniają Giertych i Dubois, jest to próba zastraszenia obu mecenasów oraz wpływania na obrońców i pełnomocników w sprawach politycznych – dotyczących taśm Kaczyńskiego, Donalda Tuska i oskarżonego o korupcję Józefa Piniora. W rozmowie z money.pl mówią, że choć to Święczkowski podpisał wniosek, to stoi za nim Zbigniew Ziobro. Spodziewają się też, że Sąd Najwyższy odrzuci kasację.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka