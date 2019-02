Kanadyjskie lasy spłukiwane w amerykańskich toaletach Według wyników najnowszych badań to właśnie Stany Zjednoczone odpowiadają za zużycie największej ilości papieru toaletowego na świecie. Naukowcy szacują, że nawet do ponad miliona akrów lasów iglastych w Kanadzie rocznie zostaje “spuszczonych w toalecie” przez Amerykanów. Sam proces produkcji produktów higienicznych również zanieczyszcza środowisko. Co robić w takiej sytuacji? Zdaniem ekspertów to mieszkańcy Ameryki będą musieli w pierwszej kolejności zmienić swoje przyzwyczajenia w łazience i nie tylko. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji









































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.