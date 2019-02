Kolejna zbiórka idzie jak burza – i TY wesprzyj Jak potrzebujesz na dobry cel dużej gotówki, poproś żeby zbiórkę zorganizowała Patrycja Krzymińska, mieszkanka Borkowa, która po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zorganizowała zbiórkę “ostatnia puszka dla pana prezydenta Adamowicza”. Okazała się to być największa europejska zbiórka na Facebooku – przez tylko kilka dni ludzie wpłacili 16 mln zł. Krzymińska jest krawcową i mówi się, że “zszyła polskie serca”. Teraz druga wielka akcja – na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności (ECS). Od kilku dni pomorscy politycy zwracają uwagę, że ministerstwo kultury postanowiło obciąć dotację dla ECS o trzy miliony złotych. Zdaniem pomorskich urzędników, rząd chce dopasować ECS do swojej wizji polityki historycznej i od tego uzależnia zwiększenie dotacji dla tej instytucji. Wczoraj komisarz Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że miasto dorzuci do budżetu ECS kolejne 500 tys. zł Dyrektor ECS Basil Kerski podkreśla, że obcięcie dotacji przez rząd poważnie ograniczyło możliwość jego instytucji np. przy zorganizowaniu rocznicowych obchodów Okrągłego Stołu.

Zbiórka zakończy się po osiągnięciu 3 mln dł. przez trzy dni zgromadzono ponad 900 tys. dolarów. Przez czas pisana tego artykułu kwota wzrosła do… ponad 1,4 mln., przekazane przez 17 tys. osób: WESPRZYJ TĘ AKCJĘ Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.





























