Kolejne zmiany imigracyjne – może nowa ścieżka dla Polaków?

2019 rok zapowiada się bardzo… ciekawie. Ciekawie pod względem zmian w prawie imigracyjnym. Jest to rok wyborów federalnych, więc powyższe stwierdzenie jest całkiem logiczne – rządząca partia na pewno będzie chciała pochwalić się swoimi osiągnięciami przez ostatnie 4 lata. Z niecierpliwością czekam na programy trzech najbardziej liczących się partii politycznych. To już wkrótce.

Natomiast luty okazał się bardzo obfity w znaczące zmiany imigracyjne. Po styczniowym niewypale (tak, zdecydowanie tak sądzę) jeżeli chodzi o nieszczęsny program sponsorowania do Kanady rodziców, kolejne, lutowe zmiany, trzeba przyznać, są godne pochwały. W ubiegłym tygodniu pisałam o ogromnych ułatwieniach dla zagranicznych studentów, którzy po ukończeniu (drogich) studiów, mogą ubiegać się o prawo do pracy, ale warunki, które muszą spełniać, są o wiele łagodniejsze niż te sprzed 14 lutego 2019. W sobotę 23 lutego minister imigracji Ahmed Hussen spotkał się w Toronto z przedstawicielami mediów oraz z zainteresowanymi stronami, aby ogłosić ogromne zmiany w programie dla opiekunów („Caregivers Program”). Już wkrótce otwarte zostaną dwa 5-letnie pilotażowe programy dla opiekunów dzieci oraz osób chorych, które to programy zastąpią „nieskuteczne”, jak powiedział minister Hussen, dotychczas istniejące programy.

Nowe programy pozwolą opiekunom przyjechać do Kanady wraz z rodzinami (co nie było możliwe do tej pory!). Małżonkowie będą mieli prawo do pracy, a dzieci prawo do nauki. Również te nowe programy bezpośrednio udostępnią możliwość składania podania o pobyt stały (co również nie było możliwe w wielu przypadkach do tej pory).

Kolejną zmianą będzie możliwość zmiany pracy – do tej pory teoretycznie też to było możliwe, ale nie było to proste, szybkie i tanie, a również zdarzało się, że było nie za bardzo możliwe.

Kolejną znaczącą zmianą w tymże programie będzie to, że kanadydaci na opiekunów zostaną przebadani pod kątem kwalifikowania się na pobyt stały jeszcze zanim przyjadą do Kanady – zanim otrzymają prawo do pracy. Rozumiem, że pozwoli to z góry wyeliminować takie osoby, które do Kanady przyjażdżały w tym programie, pracowały przez wiele lat, były w separacji ze swoimi własnymi rodzinami, a potem okazywało się, że nie mogą dostać pobytu stałego w Kanadzie, ponieważ… nie kwalifikują się (np. z powodów zdrowotnych). Nowy program pozwoli z góry wykluczyć takich kandydatów (i zaoszczędzić im rozczarowania po latach).

Ponadto minister imigracji uruchomi tymczasowy program przejściowy dla osób, które przyjechały na starych zasadach – program będzie trwał od 4 marca do 4 czerwca 2019 (szczegóły zostną podane wkrótce). Dzięki niemu osoby, które dotychczas nie kwalifikowały się na pobyt stały (ponieważ poprzedni program tak był skonstruowany) – teraz będą mogły składać podanie o pobyt stały.

Minister Ahmed mówił też o sukcesie w zredukowaniu zaległości w rozpatrywaniu podań o pobyt stały dla opiekunów o 94 procent (brawo!!!).

Oba nowe programy zostaną otwarte w dalszje części 2019 roku z limitem po 2750 osób składających wnioski o pobyt stały na każdy z tych dwóch programów (plus ich rodziny).

Rząd będzie kontynuował rozpatrywanie wniosków o pobyt stały w tej kategorii w ciagu 6-12 miesięcy (kolejne brawa!!!).

Ogłoszenie tych zmian spotkało się z wielkim aplauzem. Choć do Kanady nie przyjeżdża w tej kategorii wiele osób (najwięcej przyjeżdża z Filipin), to może teraz jednak będzie to kolejna ścieżka otwierająca przyszłość w Kanadze dla polskich rodzin?

Zapraszam do zadawania pytań – od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu mniej i bardziej kompleksowych problemów.

