Koniec hoteli na niebie Airbus przygotowuje się do zaprzestania produkcji A380, odrzutowca “superjumbo”. Firma dostarczy swoją ostatnią dostawę w 2021 roku. Firma lotnicza ogłosiła w czwartek, że Airbus dostarczy Emiratom, głównemu odbiorcy, kolejne 14 samolotów w ciągu najbliższych dwóch lat. Decyzja jest spowodowana decyzją Emiratów, które chcą kupować inne modele samolotów firmy Airbus: A-330-900 i A350-900. “Pasażerowie na całym świecie uwielbiają latać tym wspaniałym samolotem. Dlatego dzisiejsze oświadczenie jest bolesne dla nas i społeczności A380 na całym świecie”, powiedział rzecznik Airbus w komunikacie prasowym. “Należy jednak pamiętać, że samoloty A380 nadal będą latać przez wiele lat, a firma Airbus będzie oczywiście nadal w pełni wspierać operatorów A380”. “Hotel na niebie” to jedna z nazw, które nadano samolotom A380 zaraz po rozpoczęciu produkcji ponad dekadę temu. Airbus reklamował samolot jako luksus, z szerokimi siedzeniami i “niezrównaną swobodą”, z jaką pasażerowie mogą się po nim poruszać. “Dysponując wystarczającą ilością miejsca, aby zainstalować stylowe kabiny pierwszej klasy, przyciągający wzrok bar i obszary biznesowe, pięknie oświetlenie i najlepsze wyciszenie, Airbus spowodował, że będziesz cieszyć się każdym aspektem lotu” – zachęca strona internetowa Airbusa. Ale A380 nigdy nie osiągnął finansowego sukcesu. Airbus miał nadzieję sprzedać 700 samolotów, ale otrzymał 313 zamówień, podaje BBC News. Pojawiły się skargi, że A380 jest zbyt duży, co powoduje straty dla przewoźników, gdyż nie mogą sprzedać wszystkich miejsc. A380 pojawił się w czasie, kiedy Boeing opracowywał 787 Dreamliner, samolot, który znacznie przebił A380 zamówieniami, jak podaje The Associated Press. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Mikołaj Czarny Search







































