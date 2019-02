Koniec „papierowych” podań w Immigration? Imigracja do Kanady – Changing your world… Rząd Kanady pracuje obecnie nad propozycjami zmian w kanadyjskim prawie imigracyjnym. Proponowane zmiany w przepisach mają wspierać szersze stosowanie technologii w programach imigracyjnych na pobyt czasowy i stały, a także mają usprawnić rozpatrywanie podań i sprawić, że procedury dotyczące międzynarodowych adopcji oraz wniosków sponsorskich będą bardziej przejrzyste, lepiej wyjaśnione i tym samym bardziej zrozumiałe. Taki jest przynajmniej plan rządu. Proponowane zmiany zostały opublikowane w części pierwszej Canada Gazette. Dla przypomnienia: Canada Gazette jest oficjalną publikacją rządu kanadyjskiego, zawierającą oficjalne ogłoszenia rządowe, takie jak np. propozycje zmian prawnych, czy nominacje na oficjalne stanowiska państwowe. Okres konsultacji na temat zmian ma potrwać jeszcze przez parę tygodni. Oto, co obejmują proponowane zmiany: – opłaty za wnioski imigracyjne mają być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez systemy elektroniczne udostępniane przez Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), – wprowadzenie wymagania, aby większość wniosków o tymczasową rezydencję (czyli przedłużenie statusu turystycznego, studenckiego czy pracowniczego) złożonych z wewnątrz Kanady, a także wnioski w tak popularnym programie International Experience Canada były składane drogą elektroniczną, – wymaganie, aby wszyscy składający podania do Immigration Canada dokonywali opłat imigracyjnych online, chyba że niepełnosprawność uniemożliwia im to, lub Immigration zapewnia inne metody płatności, np. płacenie osobiście w centrum składania wniosków wizowych, – propozycje zmian mówią też o sytuacjach, w których minister imigracji, uchodźców i obywatelstwa (czyli minister imigracji) lub minister bezpieczeństwa publicznego Kanady może zapewnić wnioskodawcom alternatywne sposoby ubiegania się o imigrację w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak klęska żywiołowa lub awaria systemu, – nakreślając jasny proces dla urzędników imigracyjnych w jaki sposób określić „czas otrzymania podania”, bowiem wiele zależy od momentu „otrzymania podania przez immigration”. W podaniach „papierowych” liczy się data stempla pocztowego, podania wysyłane drogą kurierską także mają datę stworzenia tzw. listu przewozowego (waybill), natomiast nie ma konkretnych pisemnych instrukcji odnośnie do podań elektronicznych, które są stosunkowo nowe (system elektroniczny istnieje dopiero około 5 lat), – zezwalanie na składanie wniosków o sponsorstwo i pobyt stały w celu adopcji międzynarodowej jeszcze zanim dziecko do adopcji zostanie zidentyfikowane, aby proces takiego podania mógł rozpocząć się o wiele wcześniej, – wymóg, aby sponsorzy dołączali wniosek o stały pobyt dla osób sponsorowanych wraz z wnioskiem o sponsorowanie aby w ten sposób całościowy czas rozpatrywania wniosku zmniejszył się, – usunięcie dotychczasowych wymagań określających gdzie można składać aplikacje nieelektroniczne (papierowe), co miałoby nadać Departamentowi Imigracji większą elastyczność w celu zmaksymalizowania wydajności rozpatrywania podań. Departament Imigracyjny Kanady prosi o pisemne uwagi na temat tych proponowanych zmian prawnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji i przedstawienia swoich uwag, zachęcam do przeczytania oświadczenia rządu oraz proponowanych zmian, które można znaleźć na stronie internetowej Canada Gazette, Część I (link poniżej) – tam można kierować swoje komentarze aż do 24 lutego 2019. http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-01-26/html/reg1-eng.html Zapraszam do zadawania pytań – od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu mniej i bardziej kompleksowych problemów. Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tych artykułach nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426 lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com. Od 1 czerwca 2018 moje biuro znajduje się w Mississaudze pod adresem 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Izabela Kowalewska jest członkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz Canadian Association of Professional Immigration Consultants (CAPIC). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Isabella Kowalewski IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Search







































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.