Koniec sieci sklepów z butami Payless ShoeSource Canada Inc., firma z siedzibą w Kansas, mówi, że wkrótce złoży wniosek o ochronę przed wierzycielami w Kanadzie i do wiosny zamknie wszystkie swoje 2500 sklepów w w Ameryce Północnej. Stephen Marotta, główny komisarz ds. restrukturyzacji firmy, informuje w oświadczeniu, że zamknięcia sklepów są koniecznie, ponieważ wcześniejsza reorganizacja pozostawiła firmę "źle wyposażoną" na dzisiejsze warunki w handlu detalicznym, ze zbyt dużymi długami i kosztami prowadzenia sklepów. Firma, która również złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w USA, twierdzi, że zacznie zamykanie sklepów pod koniec marca, choć niektóre będą otwarte do końca maja, podczas gdy będzie prowadzona sprzedaż likwidacyjna. Dokumenty pokazują, że firma zatrudnia około 2400 pracowników i prowadzi 248 sklepów w Kanadzie. Firma nie zapłaciła czynszu w lutym w 220 sklepach w Kanadzie i odnotowała straty operacyjne na poziomie ponad 12 milionów USD w zeszłym roku.

