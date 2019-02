Konwencja założycielska partii “Wiosna” Roberta Biedronia Długo zapowiadana, długo wyczekiwana konwencja partii Roberta Biedronia odbyła się w niedzielę na warszawskim Torwarze. Robert Biedroń od kilku miesięcy organizował spotkania i budował struktury. Teraz jego zwolennicy zebrali się na założycielskiej konwencji partii. Biedroń ogłosił nazwę swojej siły politycznej – Wiosna. – Człowiek. Wspólnota. Państwo, któremu ufam. To trzy fundamenty naszego programu – mówił w niedzielę Robert Biedroń ogłaszając nazwę swojej nowej partii – “Wiosna”. – Polska potrzebuje świeżości, Polska potrzebuje wiosny. To my zrobimy tę wiosnę! My jesteśmy tą wiosną, tą świeżością, którą wniesiemy do polskiej polityki – mówił. – Zagwarantujemy dostęp do lekarza specjalisty w ciągu jednego miesiąca – mówił podczas konwencji. Wprowadzony ma być limit czasu oczekiwania na świadczenia w danym oddziale NFZ. Po jego upłynięciu pacjenci będą mieli prawo do wyboru miejsca leczenia w sektorze prywatnym. Za wizytę ma zapłacić – zgodnie z ogólnopolskim cennikiem – NFZ. Wprowadzony ma być także limit wydatków pacjenta na leki na receptę, ma wynosić 200 złotych. Po przekroczeniu limitu wydatków dalsze koszty wykupienia leków ma pokryć państwo. – Osoby starsze zasługują na szczęśliwe i godne życie – mówił Biedroń. – Zagwarantowana ma być minimalna emerytura w wysokości 1600 złotych. – W demokratycznym państwie, w sercu Europy nadal nie wiemy, ile zarabia asystentka prezesa NBP, bo politycy ukrywają pensje przed nami, a legitymacja partyjna jest dzisiaj złotą kartą kredytową, a Polska traktowana jest przez polityków jak bankomat – mówił Biedroń. Były prezydent Słupska tym samym zapowiedział upublicznienie wynagrodzenia urzędników, rezygnację ze służbowych limuzyn, odpartyjnienie spółek skarbu państwa i pełną jawność życia publicznego. – Zrobiliśmy to w Słupsku, zrobimy w całej Polsce – podkreślał. Biedroń zapowiedział zamknięcie wszystkich kopalni węgla do 2035 roku. Ma to być jego sposób na walkę z silnie zanieczyszczonym powietrzem. – Będziemy mieli najczystsze powietrze w tej części Europy – obiecał. Jednocześnie zapowiedział stworzenie sektora odnawialnych źródeł energii, a w nim 200 tysięcy miejsc pracy dla górników i pracowników elektrowni. Mówiąc o prawach zwierząt Biedroń zadeklarował utworzenie urzędu rzecznika praw przyrody. Zapowiedział także likwidację ferm zwierząt futerkowych i chowów klatkowych oraz zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Wśród zmian przewiduje się także zatrzymanie wycinki drzew. Partia Roberta Biedronia chce zagwarantować kobietom prawo do bezpiecznego przerywania ciąży na żądanie do 12. tygodnia. Oprócz tego, planuje się wprowadzenie europejskich standardów opieki okołoporodowej, gwarancję dostępu do nowoczesnej antykoncepcji, w tym dostęp do tabletki “dzień po”. Robert Biedroń wskazał także na likwidację tak zwanej klauzuli sumienia. Wspomniane zostały także prawa osób niepełnosprawnych. – Im dłużej trwa wojenna retoryka, tym łatwiej ignorować prawa osób z niepełnosprawnościami, bo oni nie są potrzebni politykom na ich wojennej ścieżce – wskazał Biedroń mówiąc, że “prawa kobiet i mniejszości musiały zaczekać, bo zawsze były ważniejsze sprawy do załatwienia”. Zapowiedziane zostało podwyższenie świadczeń dla osób niepełnosprawnych i wprowadzenie dla opiekunek i opiekunów osób niepełnosprawnych płatnych tygodniowych urlopów. Zmienimy szkołę, by była bardziej praktyczna, a mniej teoretyczna. Zawód nauczyciela ma być w końcu godnie opłacany – mówił Biedroń. Według niego “praca w szkole ma być prestiżem, a nie wiecznym wolontariatem”. Początkującym nauczycielom były prezydent Słupska chce zagwarantować zarobki na poziomie minimum 3500 złotych brutto, a najlepszym – dyplomowanym i profesorom oświaty – 6000-7000 złotych. Wprowadzona ma być także obowiązkowa edukacja antyprzemocowa we wszystkich rodzajach szkół, a także edukacja seksualna. Oprócz tego zostanie położony nacisk na język angielski. Mają być podwojone lekcje tego języka, a oprócz tego w każdym liceum, technikum i szkole zawodowej umożliwi się wybór jednego przedmiotu w całości prowadzonego po angielsku. Oprac. ZB Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.