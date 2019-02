Ksiądz przez lata gwałcił i molestował Ksiądz przez lata gwałcił i molestował. Sąd biskupi go uniewinnił, świecki skazał. I wszyscy są nastawieni przeciwko mnie – Mariusz Milewski, ofiara księdza pedofila, wspomina sąd biskupi w jego sprawie. Nakazane przez Watykan postępowanie zakończyło się uniewinnieniem oskarżonego duchownego. Sąd świecki nie miał już jednak wątpliwości i skazał księdza za gwałty i molestowanie. Mariusz Milewski był dziewięciolatkiem, gdy po raz pierwszy został zgwałcony przez księdza. Jego koszmar trwał wiele lat. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search





































