Kupowanie domu, którego nie widzieliśmy Są różnego typu klienci. Niektórzy kupią dom dopiero po osobistym obejrzeniu posesji kilka razy, zaglądając we wszystkie zakamarki. Są też osoby, które kupują nieruchomości, wcale ich nie oglądając. Nie jest to nic nowego: a w obecnym rynku – inwestorzy zagraniczni często kupując na inwestycje, w ogóle nie oglądają domu, będąc przecież często w innym zakątku świata. W wielu wypadkach nie tylko bowiem nie ogląda się domu, ale często agenci wcale nie widzieli nawet swojego klienta. W przypadku kupujących pochodzących z Azji, tak właśnie się dzieje. Niektórzy kupujący wysyłają w swoim imieniu jakiegoś członka rodziny, lub nawet znajomego, do odwiedzenia kupowaneo domu, polegając zapewne na ich wrażeniu, natomiast sami nie odwiedzając nieruchomości. Zakup często realizowany jest przez notarialne upoważnienie, lub też inna osoba kupuje w imieniu takiego inwestora, podpisuje umowę, natomiast tytuł własności zapisywany jest najczęściej na firmę rejestrowaną w Ontario (tzw. numbered company), czasem na nazwisko innej osoby, lub też na innną firmę. Mimo że takie domy nie są odwiedzane osobiście, kupująca je osoba otrzymuje dobrej jakości zdjęcia, filmiki, tzw. Virtual Tours, dokładne plany, opisy, a także specjalnie wykonane foldery, oraz pełną informację co do lokalizacji, okolicznych sklepów, szkół, bibliotek itp. Oczywiście zdjęcia oraz filmiki przedstawiają prawie wszystko, a każdy zajmujący się takim procederem agent może wysłać wszystkie dane w bardzo krótkim czasie. Wszystkie strony zgadzają się co do tego, że zawsze wskazane jest, aby jakakolwiek zaufana osoba obejrzała daną nieruchomość osobiście. Często w trakcie oglądania, osoby te rozmawiają przez telefoniczną video-konferencję, pokazując oglądane pokoje, widok z okien, widok z zewnątrz itd. W trakcie takiego oglądania, można odpowiedzieć na wszelkie pytania kupującego, najlepiej właśnie na miejscu. Często osoba zaufana w najlepszy sposób potrafi opisać nie tylko dom, ale całą okolicę, ulicę, sąsiedztwo. Nie tylko zagraniczni inwestorzy kupują nie oglądając nieruchomości. Czasem kupujący są na wakacjach, a oglądającymi mogą być osoby z rodziny, np. rodzice. Rodzice kupują też niejednokrotnie mieszkania dla swoich niepełnoletnich dzieci. W tym czasie najczęściej wartość nieruchomości idzie w górę, a często też podnajmują część innemu studentowi, co znacznie ułatwia spłatę zaciągniętego kredytu. Jest więc wiele powodów, dla których kupujący może nie oglądać kupowanej nieruchomości. W przypadku zakupu apartamentu, który można natychmiast wynająć, często jest to niekonieczne. Dlatego też tak ważne w obecnym rynku jest wykonanie odpowiednich materiałów reklamowych, w tym znakomitej jakości zdjęć, które można natychmiast wysłać do klienta. Trzeba zaznaczyć, że współpracujemy z najlepszymi profesjonalistami, a usługa taka jest pokryta przez nas, jako agenta wystawiającego nieruchomość na rynek, a więc sprzedający nie ponosi żadnych kosztów! Kupowanie nieoglądanych nieruchomości zdarza się we wszystkich przedziałach cenowych. Zagraniczni inwestorzy kupują tak również wielomilionowe nieruchomości. A więc najważniejsze jest aby pracować z agentem, który jest godny zaufania. Bardzo ważna jest reputacja w zawodzie, a taką właśnie oferujemy! Bardzo ważne jest, aby być przygotowanym na każdego typu wyzwanie, pytania, oraz odpowiedzieć natychmiast, bo tego wszyscy oczekują. Przy realizacji takich zakupów oczywiście bardzo ważny jest element finansowania, który należy już na wstępie wyjaśnić. Limituje on też zakres cenowy. Najczęściej jednak finansowanie w podobnych przypadkach nie jest elementem decydującym. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty – oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage

Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Ryszard Sobolewski Website Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:“Co Dwie Glowy To Nie Jedna!”. Bezplatne Porady. Search







































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.