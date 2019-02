Lewandowski bez gola z Liverpoolem Był to szósty kolejny mecz na wyjeździe w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, którego FC Barcelona nie potrafiła wygrać. Tym razem mistrzów Hiszpanii zatrzymał Olympique Lyon. Spotkanie zakończyło się bez bramek, choć okazji nie brakowało jednym i drugim. Znakomicie spisywali się we wtorek bramkarze Marc-Andre ter Stegen i Anthony Lopes. FC Barcelona nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich wyjazdowych meczów fazy pucharowej Ligi Mistrzów i we wtorek w Lyonie ponownie się nie udało. Nie znaczy to jednak, że okazji brakowało. Jedni i drudzy mieli swoje momenty, tylko piłka lądowała na rękawicach dobrze dysponowanych bramkarzy albo minimalnie mijała cel. Po stronie mistrzów Hiszpanii w kolejnym już spotkaniu w tym sezonie rewelacyjnie spisywał się Marc-Andre ter Stegen. W zespole Lyonu tak samo radził sobie Portugalczyk Anthony Lopes. Niemiecki golkiper był sprawdzany już w pierwszych dziesięciu minutach, kiedy zatrzymywał strzały z dystansu Houssema Aouara i Martina Terriera. Szczególnie ta druga interwencja mogła się podobać. Ter Stegen fenomenalnie sparował na poprzeczkę potężne uderzenie. Lopes też miał udane interwencje jak wtedy, gdy w sytuacji jeden na jednego zatrzymał Ousmane Dembele, ale najbardziej uwijał się w bramce w ostatnich dwudziestu minutach spotkania. 28-latek zatrzymywał Lionela Messiego, Philippe’a Coutinho czy Sergio Busquetsa w końcówce. Był to jedyny fragment meczu, kiedy piłkarze Barcelony w swoim stylu zdominowali rywali. Wcześniej gospodarze spisywali się bardzo dobrze. Nie koncentrowali się na obronie, tylko starali się prowadzić wymianę ognia. W efekcie akcje często przenosiły się z jednego pola karnego pod drugie. W przerwie można było zakładać, że nie ma możliwości by ta rywalizacja zakończyła się bez bramek. Celowniki zawodników obu zespołów jednak się nie wyregulowały i świetni tego dnia bramkarze zachowali po czystym koncie. Lyon uzyskał niezły wynik. Każdy bramkowy remis wywalczony na Camp Nou będzie oznaczać awans do ćwierćfinału Olympique. Rewanż odbędzie się 13 marca. Również w zapowiadanym jako hit meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Liverpool zremisował 0:0 z Bayernem Monachium. Na Anfield Robert Lewandowski twardo walczył z rywalami, ale tym razem nie był w stanie strzelić gola. Szkoleniowiec The Reds Juergen Klopp już zaraz po losowaniu mówił, że nie może się doczekać konfrontacji z Bayernem. Jeszcze jako trener Borussii Dortmund mierzył się z Bawarczykami wielokrotnie. Prowadził tam zresztą m.in. Roberta Lewandowskiego, z którym sięgnął po dwa tytuły mistrzowskie w Bundeslidze. Teraz stanęli po dwóch stronach barykady. Obie drużyny we wtorek zagrały osłabione. Wśród gospodarzy zabrakło pauzującego za kartki holenderskiego obrońcy Virgila van Dijka, a rywale nie mogli liczyć na Thomasa Muellera (czerwona kartkę) i Jerome’a Boatenga (wirus grypy żołądkowej). Tuż przed spotkaniem okazało się, że ze składu wypadł także Leon Goretzka, który doznał kontuzji prawej kostki. Przez pierwsze dziesięć minut meczu obie drużyny badały się wzajemnie. Jako pierwszy na bramkę Bayernu uderzał Mohamed Salah, ale Manuel Neuer obronił. W odpowiedzi przed szansą stanął Bayern. Po dośrodkowaniu Serge Gnabry’ego interweniujący Joel Matip trafił piłką z kilku metrów we własnego bramkarza. Po chwili w boczną siatkę uderzył z kolei Kingsley Coman. Liverpool nie ruszył na rywali ze szczególną pasją, a raczej czekał na swoje szybkie kontry. Po jednej z nich Salah zamykał akcję swojego zespołu strzałem głową, ale minimalnie chybił. Przed doskonałą okazją w 33. minucie stanął Sadio Mane. Senegalczyk fatalnie przestrzelił z bliskiej odległości. Pięć minut później bez powodzenia próbował też strzału przewrotką. W 39. minucie blisko strzału z bliska był Lewandowski, ale w ostatniej chwili został przyblokowany. Z drugiej strony po koronkowej akcji szczęścia próbował Matip. W końcówce Liverpool był znacznie groźniejszy, naciskał monachijczyków, ale brakowało wykończenia pod bramką Neuera. Po zmianie stron “Lewy” starał się oddać strzał w polu karnym, ale zablokował go Fabinho. Polak nie miał łatwego życia, szczelnie kryty przez rywali. Walczył, starał się, ale to nie przekładało się na dogodne sytuacje bramkowe. Po drugiej stronie boiska Salah za długo zwlekał z uderzeniem i tak zaprzepaścił niezłą okazję. Dla Bayernu niewiele po strzale z dystansu pomylił się Gnabry. Długimi fragmentami mecz toczył się w środku boiska. Walka była twarda i z każdą minutą trudniejsza. Spotkanie toczyło się bowiem przy mocno padającym deszczu, a bieganie po nasiąkniętej murawie musiało sprawiać trudności. W 85. minucie groźnie było po strzale głową Mane, ale Neuer nie dał się zaskoczyć. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie. Rewanż w środę 13 marca. W Monachium faworytem będą raczej koledzy Lewandowskiego. Wyniki wtorkowych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów: wtorek, 19 lutego Olympique Lyon – Barcelona 0:0 Liverpool – Bayern Monachium 0:0 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

