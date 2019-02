Linette nie zagra w finale w Hua Hin Magda Linette na półfinale zakończyła udział w turnieju WTA na kortach twardych w Hua Hin w Tajlandii (pula 250 tys. dolarów). Drogę do meczu o tytuł zamknęła jej porażka z ukraińską tenisistką Dajaną Jastremską 4:6, 3:6.

W pierwszej partii Linette nie wykorzystała czterech okazji na przełamanie. Dwie miała na otwarcie, a pozostałe przy stanie 3:3. To właśnie na początku siódmego gema spotkanie zostało przerwane z powodu deszczu. Po powrocie na kort zawodniczki pilnowały swojego podania aż do dziesiątego gema. Wówczas breaka zanotowała 18-letnia Jastremska.

Drugą odsłonę starsza o osiem lat poznanianka zaczęła od przełamania, ale po chwili sama straciła podanie. W dalszej części spotkania dwa razy uniknęła oddania rywalce “breaka”, ale nie udało jej się to, gdy Ukrainka prowadziła 4:3.

Chwilę później nastolatka z Odessy nie miała kłopotu z przypieczętowaniem zwycięstwa. Spotkanie trwało godzinę i 43 minuty. W ubiegłym roku w kwalifikacjach w New Haven również w dwóch setach lepsza była Jastremska, która w ćwierćfinale w Hua Hin wyeliminowała turniejową “jedynkę” Hiszpankę Garbine Muguruzę.

Polka zajmuje 98. miejsce w rankingu WTA, ale w poniedziałek powinna awansować do Top90. Ukrainka jest 47. rakietą świata. Poznanianka poprzednio do półfinału w imprezie WTA dotarła w lipcu ubiegłego roku. Ukrainka ma w dorobku jeden tytuł, który wywalczyła w październiku w Hongkongu. O drugi powalczy w niedzielę z Ajlą Tomljanovic.

Rozstawiona z “szóstką” reprezentantka Australii, która w półfinale pokonała Słowenkę Tamarę Zidansek 6:4, 6:1, po raz czwarty wystąpi w finale. Jeszcze nigdy nie rozstrzygnęła na swoją korzyść spotkania o taką stawkę. Wyniki półfinałów:

Dajana Jastremska (Ukraina) – Magda Linette (Polska) 6:4, 6:3

Dajana Jastremska (Ukraina) – Magda Linette (Polska) 6:4, 6:3

Ajla Tomljanovic (Australia, 6) – Tamara Zidansek (Słowenia) 6:4, 6:1





























