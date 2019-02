Linie lotnicze Ryanair i Wizz Air zapłacą kary za przepisy ws. bagażu Włoski urząd ds. konkurencji zdecydował, że linie Ryanair i Wizz Air muszą zapłacić odpowiednio 3 mln euro i 1 mln euro kary za wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym na pokładzie samolotu można bezpłatnie przewozić tylko bagaż mieszczący się pod siedzeniem. Włoski regulator uznał, że wprowadzony 1 listopada 2018 roku przepis dotyczący bagażu jest “niewłaściwą praktyką handlową”, która “wprowadza klientów w błąd w sprawie właściwej ceny biletu, nie wliczając do taryfy podstawowej zasadniczej części kontraktu z przewoźnikiem lotniczym, jaką jest »duży bagaż podręczny«”. Domagając się od 5 do 25 euro dodatkowej opłaty za bagaż podręczny, “oba przedsiębiorstwa przeprowadziły w sposób nieprzejrzysty podwyżkę cen biletów” – uznał regulator. Włoski urząd zażądał, by obie linie lotnicze odniosły się do wczorajszej decyzji w ciągu 60 dni. Dochodzenia w tej sprawie domagały się włoskie organizacje konsumenckie. Regulator już w październiku wezwał przewoźników, by zmienili swą politykę dotyczącą bagażu, ale żadna z linii lotniczych nie zareagowała na ten apel. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

