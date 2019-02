Los Angeles Clippers zwolnili Marcina Gortata Marcin Gortat został zwolniony z Los Angeles Clippers – taką informację podał Shams Charania, dziennikarz zajmujący się NBA. Nazwisko Gortata będzie przez dwie doby na liście zwolnionych zawodników. W tym czasie może go pozyskać inny klub. Jednak musi zostać istotny poważny warunek. To kontrakt zawodnika, który wynosi w sezonie 2018/2019 13,5 mln dolarów. Taką kwotę Gortat ma zagwarantowaną. Po 48 godzinach będzie mógł negocjować nową umowę, która jednak z dużym prawdopodobieństwem będzie dużo niższa. Według amerykańskich mediów, Gortat chce trafić do Golden State Warriors, aktualnego mistrza NBA. Marcin Gortat w Los Angeles Clippers od początku obecnego sezonu. Jednak dla trenera Doca Riversa łodzianin nie jest postacią pierwszoplanową. W 47 meczach przebywał na boisku średnio przez 16 minut. Niedawno głośno było o innych kłopotach koszykarza, tym razem osobistych. Marcin Gortat rozstał się z aktorką Alicją Bachledą-Curuś. Parę miały poróżnić różnice charakteru, a także chęć większego skupienia się na własnych planach zawodowych. Do Clippers trafił przed obecnym sezonem z Washington Wizards. Trener Doc Rivers nie widział jednak dla niego dużej roli. W 47 meczach średnio na parkiecie przebywał 16 minut – uzyskiwał 5 punktów, i 5,6 zbiórki. Gortat jest trzecim urodzonym w Polsce koszykarzem, któremu udało się zagrać w NBA. Cezary Trybański i Maciej Lampe kariery jednak w niej nie zrobili i wrócili do Europy, a o Gortacie śmiało można powiedzieć, że na przekór wszystkiemu odniósł sukces. W trakcie 13 sezonów w NBA wystąpił w 806 meczach w rozgrywkach regularnych, zdobywając średnio 9,9 pkt i 7,9 zbiórki oraz w 86 w fazie play off (8,7 pkt i 6,3 zb.). Opracowanie Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search



































