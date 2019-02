Maliny – dobre na wszystko

Z cyklu: Zdrowo i stalowo

Gdy ktoś mówi o dziewczynie, że jest jak malina to oznacza, że dziewczę tryska zdrowiem i urodą. Maliny są bardzo wdzięcznym owocem i o ich dobrym działaniu można by niejedną książkę napisać, a nie krótki artykuł.

Krzaki malin rosną niemalże w całej Europie, w znacznej części Azji i obu Amerykach. Niezmiennie cieszą się wielką popularnością wśród smakoszy. Najlepsze to te, zerwane prosto z krzaka, dojrzałe, pachnące, słodkie i nie ma znaczenia czy krzak rośnie w lesie czy w ogródku. Smakują identycznie czyli wybornie. Świeże maliny jedzone prosto z krzaczka to smak wakacji.

Nie dość, że smaczne, to także odżywcze i zdrowe. Kulinarnie też radzą sobie znakomicie, a ryzyko, że komukolwiek zaszkodzą, jest marginalne. Od wielu stuleci maliny odgrywają dużą rolę w medycynie ludowej jako środek napotny oraz regulujący gospodarkę wodną organizmu. Wszyscy wiedzą, że herbata z sokiem z malin może zdziałać cuda gdy zaczyna łamać w kościach i grypa czyha.

Maliny to jedne z cenniejszych owoców, których właściwości są doceniane przez wielu. Są źródłem przeciwutleniaczy, chronią organizm przed upływem czasu i szkodliwym działaniem wolnych rodników. Zawartość witamin i minerałów w malinach, usprawnia system nerwowy, układ krążenia oraz wzmacnia układ immunologiczny. Maliny chronią przed powstaniem niedokrwistości i innych chorób o czym za chwilę.



Maliny są owocami o bardzo wysokiej wartości odżywczej. Charakteryzują się niską wartością energetyczną i dużą ilością błonnika pokarmowego. W 100 g malin znajdują się tylko 33 kcal i 7 g błonnika pokarmowego, który pomaga nie tylko w odchudzaniu, ale także przy zaparciach oraz poprawia motorykę jelit. Polecane dla osób będących na dietach odchudzających.

Maliny to zastrzyk witaminy C, wskazane dla osób, które mają stresujący tryb życia oraz stosują używki takie jak kawa i papierosy. Świetnie uzupełniają wszelkie niedobory witamin z grupy B ,B1, B2, B6. Te drobne, czerwone owoce zawierają duże ilości minerałów, takich jak potas, wapń, magnez, żelazo, selen i fosfor, co czyni je prawdziwą skarbnicą odżywczych substancji. Swój kolor zawdzięczają barwnikom – antocyjanom, które korzystnie wpływają na pracę układu odpornościowego, wzmacniając naturalną ochronę organizmu. Duża zawartość polifenoli w malinach, sprawia, że stanowią cenne źródło antyoksydantów, nie tylko korzystnie wpływających na zdrowie, ale także dbających o wygląd zewnętrzny. Zawierają ponad 100 różnych olejków eterycznych, co tłumaczy ich charakterystyczny i intensywny smak oraz zapach.

Maliny posiadają właściwości rozkurczowe, uśmierzające bóle menstruacyjne. Stosowane są w różnej formie podczas przeziębień, mogą obniżać gorączkę. Nie od dziś wiadomo, że przy przeziębieniu dobrze sprawdza się sok z malin, mający „wypocić chorobę”. A to za sprawą salicylanów zawartych w malinach, które działaniem przypominają aspirynę.

Poza właściwościami wspomagającymi leczenie infekcji, maliny dobrze działają także na pracę wątroby (działanie żółciopędne), a więc ułatwiają trawienie. Posiadają również właściwości lekko moczopędne, co wspomaga walkę z obrzękami (np. u kobiet przed miesiączką). W tradycyjnej medycynie ludowej napary z liści malin stosowano przed menstruacją, ponieważ uważano, że przeciwdziałają zespołowi napięcia przedmiesiączkowego (PMS).

Owoce i liście maliny znane są od setek lat jako silnie działający środek napotny o działaniu przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Dzieje się tak, ponieważ zawierają naturalny kwas salicylowy. Podczas przeziębienia czy grypy przebiegającej z podwyższoną temperaturą ciała należy więc korzystać z leczniczych właściwości gorącego wywaru z owoców i liści maliny. Stanom osłabienia odporności często towarzyszy również katar i kaszel. Napar z maliny sprawdza się także w tym przypadku, ma delikatne działanie wykrztuśne i rozrzedza gromadzącą się w zatokach i oskrzelach wydzielinę.

Czy maliny mogą szkodzić? Nie, a ryzyko, że nam zaszkodzą w jakikolwiek sposób, jest marginalne. Pod warunkiem, oczywiście, że nie zechcemy pochłaniać ich w ilościach przemysłowych. Podobnie, jak inne owoce, maliny zawierają cukry, więc osoby chorujące na cukrzycę powinny uważać na spożywane ilości.

Maliny myjemy bezpośrednio przed użyciem, nie namaczamy. Przepłukujemy pod lekkim strumieniem wody na sicie i osuszamy delikatnie papierowym ręcznikiem. Owoce malin są niezwykle delikatne, dlatego niezmiernie ważne jest właściwe obchodzenie się z tymi owocami. Maliny przechowujemy nie myte, w suchym, chłodnym miejscu, najlepiej w lodówce. Jeżeli chcemy aby były pachnące i aromatyczne, najlepiej jest wyjąć je pól godziny przed podaniem.

Została nam magia malin w kuchni. Można z nich wyczarować wiele ciekawych i smacznych dań. Kuszą przecież swoim kolorem i zapachem. Można je dodawać do sałatek, muffinek, tart, serników, tiramisu, brownie. Malinowy tort nie ma sobie równych. Niektórym mogą przeszkadzać drobne pesteczki. Jest na to sposób – wystarczy przygotować malinowy mus lub sos i przetrzeć go przez sito. Będzie to doskonały dodatek do koktajli, ciast oraz mięs czy ryb. Maliny doskonale nadają się na dżemy, soki, galaretki i nalewki. Warto także skusić się na gorące maliny podane na zimnym deserze np. na jogurcie typu greckiego czy po prostu na lodach. Jak wykorzystać maliny w kuchni zależy od naszej wyobraźni i kreatywności.

No i na koniec ostatni wątek związany z malinami i… światem filmu. W końcu za nami emocje oscarowej nocy. Zupełnie nie rozumiem dlaczego „wyróżnienie” przyznawane najgorszym filmom, aktorom i twórcom zostało nazwane – „Złotymi Malinami”. Mogę jedynie domyśleć się, że krytyk filmowy – John Wilson, który te nagrody wymyślił, nigdy nie jadł malin, nie pił pachnącej nalewki ani malinowego deseru.

Opracowanie: Bożena Szara