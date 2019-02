Maltretowane dzieci częściej podejmują próby samobójcze w wieku dorosłym Osoby, nad którymi w dzieciństwie znęcano się fizycznie i psychicznie, zaniedbywano lub wykorzystywano seksualnie, częściej popełniają samobójstwo w wieku dorosłym, w porównaniu do ogólnej populacji – wynika z pracy na łamach pisma “Psychological Medicine”. Psycholodzy brytyjscy z University of Manchester oraz University of South Wales doszli do takich wniosków po przeanalizowaniu wyników 68 badań z całego świata, którymi objęto blisko 262 tys. pacjentów w wieku 18 lat i więcej. Jak wyliczyli, ryzyko próby samobójczej było ponad trzykrotnie wyższe u osób, które w dzieciństwie były wykorzystywane seksualnie i około 2,5 raza wyższe u osób maltretowanych fizycznie, bądź nękanych psychicznie i zaniedbywanych. Ludzie, którzy jako dzieci doświadczyli różnego rodzaju przemocy, aż pięciokrotnie częściej podejmowali próby samobójcze. Co więcej, ryzyko samobójstwa rosło wraz z wiekiem. “Około jeden na trzech dorosłych doświadczył maltretowania w dzieciństwie” – komentuje kierująca badaniem dr Maria Panagioti z University of Manchester. Psycholog zwraca uwagę, że w badaniu najwyższe ryzyko samobójstwa odnotowano u osób maltretowanych, które nie korzystały z pomocy specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego. Dlatego konieczne jest opracowanie strategii, która pozwoli wcześnie identyfikować tych ludzi i podjąć skuteczne działania terapeutyczne. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji







































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.