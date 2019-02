Martwy byk (33)

Nie do wiary, ale spałem bez przerwy siedem godzin! Zerwałem się na równe nogi i goły, tak jak stałem, podbiegłem do okna. Wiatr pędził małe drobinki śniegu, a wiał tak porywiście, że prawie zdołał wyrwać drewnianą okiennicę i wziął się za żaluzję. Musiałem nie domknąć na noc okna, a tak właściwie – nic z mojego powrotu do domu nie pamiętałem. Wziąłem się za okiennicę, walcząc z wiatrem. Wreszcie mi się udało, więc zasunąłem okno, potem ciężką drewnianą żaluzję, a na koniec czerwoną zasłonę, wszystko po to, żeby odgrodzić się od tego słońca, wiatru oraz śniegu. Udało się z niemałym trudem. Ale dzwonienie dzwonów nie ustawało, nawet się wzmogło.

To znaczy – najpierw błysnęło coś oślepiająco białego, zaraz potem – także oślepiająco – czarnego. Z towarzyszącym temu okropnym hukiem, przechodzącym w regularne dzwonienie dzwonów, uderzył we mnie podmuch gorącego powietrza zrzucając mnie z łóżka. Obudziłem się na podłodze, wpatrzony aż do bólu oczu w otwarte okno przestrzelone na wylot ukośnymi pro- mieniami listopadowego słońca. Okiennica była urwana i bujała się, wydając regularny, głuchy łoskot. Pierwsze co zrobiłem, to spojrzałem na zegarek. Złoty szwajcarski zegarek marki Bulova, oldskulowy, na brązowym skórzanym pasku. Była dwunasta w południe.

Powoli podchodzę do łóżka, specjalnie zwalniam, tak, żeby nie spłoszyć z trudem odzyskanego spokoju ducha, który jawi mi się tak krucho i efemerycznie. Układam głowę na poduszce. Żeby tylko mi się udało – myślę. Może jakiś cud się zdarzy, może Bóg zlituje się wreszcie nade mną i pozwoli mi utrzymać ten błogi stan, od którego już tylko kroczek do zaśnięcia?

Ona sama mieszkała w identycznym apartamencie, połączonym z moim zewnętrznie za pomocą tarasu i długiego basenu. W tym basenie w październikowe, ciepłe, dni, jakie to czasem się w Nowym Jorku zdarzają – pływaliśmy nawet kilka razy, a właściwie używaliśmy go jako najkrótszej, trochę jednak niezwykłej drogi do odwiedzania siebie nawzajem, wpadając na pogaduszki.

Po co ja siedziałem tak długo w tym Nowym Jorku? Na zdrowy rozum powinienem przecież wiać stąd gdzie pieprz rośnie i to już dawno.

Zabrać wszystko co swoje, zabrać moją główną nagrodę, moją zdobycz, raczej – rekompensatę za straszliwy wypadek, za rany fizyczne i psychiczne odniesione w zamachu arabskich terrorystów na wieże WTC, moje niemoje – no – moje mnóstwo pieniędzy, moją gotówkę wylegującą się bezpiecznie w amerykańskim banku, w skrytce na hasło, które znałem jedynie ja sam. Zabrać kasę i zmyć się stąd powinienem dawno, więc dlaczego jeszcze tego nie zrobiłem?

Na co liczyłem siedząc tutaj? Co mnie tu trzyma? Czy ta dziewuszka rudowłosa, tajemnicza niby, a banalna tak naprawdę, zwyczajna Amerykanka, o jeszcze bardziej zwyczajnym imieniu – Monica? Nic wielkiego, nic nadzwyczajnego. Czy ja ją wymyśliłem, a jeśli tak, to po co? Czy tę jej niezwykłość wydumałem chorym, potłuczonym po upadku z dwudziestego drugiego piętra mózgiem i wmówiłem sobie, ba! – do tej pory wmawiam, a jej imputuję oryginalność, jakieś nadzwyczajne, duchowe właściwości, cechy wręcz nadprzyrodzone? Coś niewidocznego, coś, co mi każe zastanawiać się nad nią jak nad trudną do rozwiązania szaradą?

A może rzeczywiście jest niezwykła? To i co z tego, jakby nawet była? Przecież lubię ją i to nawet bardzo. Nie, to nie ona była przyczyną mojej niezaplanowanej miłości do Nowego Jorku. Jak nie ona, to kto? A może nie kto, tylko co?

Co? Odpowiedź narzuca się sama. Co, jeśli nie pieniądze? Ten szatański wynalazek, który jak wiem, nauczony doświadczeniem swoim i cudzym, niejednego człowieka zdołał zgubić, a chociaż wszyscy o tym wiedzą, każdy puszcza takie prawdy mimo uszu łudząc się, że nieszczęścia owszem, zdarzają się, ale innym. Już pierwszym, jeśli nie jedynym na to dowodem jest sam fakt, że posiadając tyle pieniędzy, nie jestem szczęśliwy. Mało tego, mam z tym bodaj największy problem. Zamiast zająć się swoją rekonwalescencją, zadbać o siebie, odpoczywać gdzieś w odległych, najlepiej bardzo ciepłych krajach, ja wysiaduję w zimnym Nowym Jorku i wplątuję się w coraz bardziej zawikłane sprawy?