Martwy byk (35)

Powieść w odcinkach

– Taaaa, sratatata, idę się bać – usiłowałem żartować, lecz kiedy popatrzyłem na niego, od razu spoważniałem. Po nim było widać, że nie ma ochoty na żarty. Trochę się spocił, trochę policzki mu się zaróżowiły. Przystąpiłem więc do ataku.



– To dawaj mi te rewelacje. Żartowałem tylko. Ja się nie mam czego bać…



– Niestety, ale masz – odciął się i powoli cedząc słowa usiłował opowiedzieć mi o tym, co kazało mu latać za mną po Village.



– Słuchaj no ty… – zaczął, jak w starej piosence.



– Świt niedaleki – usiłowałem żartować, zresztą marnie, bo już za chwilę pierwsze zdanie Phila wbiło mnie w krzesło.



– Szukają cię. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Organizacje. Nie będę ich nazywał. Ale to prawda, naprawdę szukają cię dwie organizacje. Domyśl się sam. Dla ułatwienia dodam, że żadna z nich nie jest Armią Zbawienia.



– Mów dalej – wybąkałem, cały spocony.



Było tak. Nasz sklep Deka Jewellery – jak wiesz mieści się przy 28 E 10th St, w Greenwich Village … i jest tutaj bardzo popularny. I tu nie chodzi o zegarki, bardziej o precjoza ze złota. Obrączki, pierścionki, naszyjniki. Szefowa sama projektuje. Ma sławę na całym świecie. Marka. Coś w rodzaju Tiffany’ego. No więc kupują u nas wszyscy. Na moje stoisko też zaglądają, niejako przy okazji. Ale ja nie jestem na przyczepkę. Znam swoją wartość i klienci też znają. Potrafię sprowadzić w kilka dni każdy zegarek z każdego zakątka kuli ziemskiej, także takie bardzo drogie i robione w małych seriach. Podobnie jak ten, który kupiłem od ciebie. Na swoje, a może także na twoje nieszczęście.



– No co ty gadasz? – żachnąłem się – uczciwa transakcja, nie?



Phil poprawił okulary, które zawędrowały mu na sam czubek długiego nosa.



– Czy ty wiesz, dlaczego tak naprawdę kupiłem od ciebie ten zegarek? I nawet za niego przepłaciłem? – Nie wiesz? – To ci powiem. Ponieważ należał kiedyś do mojego przyjaciela, znanego pod pseudonimem Martwy Byk.



Phil Schneider otarł pot z czoła i skubnął widelczykiem kawałeczek czekoladowego tortu, specjalność firmy Gotham.



– Mówi ci coś nazwisko Jason Bykowsky? – spytał, patrząc mi w oczy, co mu się niebywale rzadko zdarzało podczas konwersacji.



– Nie, nic mi nie mówi – odpowiedziałem szybko, trochę zbyt szybko, więc zaraz się poprawiłem. – Znam Julię Bykowsky, pielęgniarkę.



– No właśnie, Julia jest wdową po Jasonie. A Jason miał nieszczęście przebywać w Południowej Wieży WTC podczas ataku. I zginął tam, nie zostawiając nawet śladu po sobie. Tak wszyscy myśleli, do czasu…



… ?



– Do czasu, kiedyś do mnie zawitał z najbardziej charakterystycznym śladem, mianowicie złotym rollexem, słynnym zegarkiem Jasona. To u mnie zamówił go przed rokiem, a potem poczekał miesiąc, aż mu Szwajcarzy przysłali to cacko zrobione ściśle według jego projektu. Zamiast czterech diamentów, sześć – pamiętasz? – i jeszcze parę szczegółów.



– Jason, jak wspomniałem, był moim przyjacielem – kontynuował opowieść Phil Schneider. W mojej branży ma się wielu przyjaciół pochodzących z różnych środowisk. On był mocnym adwokatem kręcącym się w okolicach Wall Street. Znał wszystkich liczących się w Nowym Jorku biznesmanów. Czasem załatwiałem dla niego różne sprawy. Czasami on dla mnie coś załatwił. Jednym słowem – kręciliśmy czasem interesy.



Byłem zmuszony mu przerwać. Spojrzałem Philowi prosto w oczy.



– Niedawno dowiedziałem się paru rzeczy. Przede wszystkim uwierz mi na słowo, że dopiero przed chwilą, teraz dotarło do mnie, że człowiek podobny do Georga Clooneya, Jason Bykowsky i Martwy Byk, to jedna i ta sama osoba. Julia już w szpitalu opowiadała mi o tej tragedii. Nie wymieniała imienia Jason, posługując się ksywą. Teraz łącząc wszystkie fakty widzę obraz historii bardziej jasno.



– A ja mam pytanie – przerwał mi Phil: – Skąd do diabła wziął się u ciebie zegarek nieboszczyka Jasona?



– Poczekaj, tylko pozwól, że na razie odpowiem ci pytaniem na pytanie… wtrąciłem znowu – Co ty wiesz o mnie?



– Aaaaa! – tak to my nie będziemy gadać. Już możemy się pożegnać, ale wtedy twoje zdrowie, a może życie zawiśnie na włosku. Cieniutkim włosku.



– No to co chcesz wiedzieć? – usiłowałem grać na czasie, ale na próżno.



– Już ci mówiłem. Skąd miałeś zegarek?



– To ty wiesz, czy nie wiesz, że ja także jestem ofiarą zamachu?



– Już się zdążyłem dowiedzieć. Ale chyba nie chcesz wiedzieć, w jaki sposób? – rzekł Phil poprawiając okulary.



– Mylisz się – bardzo chcę to wiedzieć.



– No dobra. Zacznę od tego, że bardzo mi było smutno po śmierci Jasona. Tym bardziej, że nie dokończyliśmy pewnego interesu. Ale to inna sprawa. Wracamy do zegarka. Niepotrzebna mi była aż tak droga pamiątka po moim przyjacielu, zatem po przemyśleniu podszykowałem go, znaczy – wyczyściłem i wypolerowałem, dodałem trochę złota w miejsce ubytków… tak, tak… ty nie widziałeś tego, że był uszkodzony… – i wystawiłem go w najbardziej eksponowanym miejscu na wystawie. Na sprzedaż. Minęło kilka tygodni i zgłosił się pierwszy zainteresowany. I ostatni. Myślałem, że to zwyczajny kupiec, to znaczy facet z kasą, jakich tutaj w Nowym Jorku pełno. Ale facet nie był takim sobie zwyczajnym kupcem. Owszem, wziął zegarek w rękę, obejrzał i poprosił mnie o rozmowę na zapleczu. Jedno ci powiem – po tej rozmowie już więcej zegarka nie zobaczyłem, gdyż on go skonfiskował.



– Był z policji? – zapytałem, jakbym stwierdził.



– Jeszcze gorzej – on był z FBI. I zaraz zaczął się wypytywać o osobę, od której kupiłem ten zegarek. A ja mu powiedziałem, że nie pamiętam, i to była prawda, bo widziałem cię po raz pierwszy w życiu i myślałem naiwnie, że ostatni.



– Zaraz, zaraz, skąd facet z FBI mógł wiedzieć, że zegarek leżący na wystawie należy do nieboszczyka?



– Tego mi nie powiedział, chociaż jak się zapewne domyślasz, takie pytanie padło z moich ust. Tylko uśmiechnął się uśmiechem węża. Miał takie żółte oczy jak u kobry…brrrr! – aż mi się teraz robi zimno na samo wspomnienie.



Ale pokazał mi zdjęcie w gazecie. Na nim marny człowieczek z plecaczkiem na plecach, jedną ręką podpierający się kulą, w drugiej ręce ściskał walizkę. Zdjęcie nie było zbyt dobre, ale na tyle wyraźne, że rozpoznałem na nim nie kogo innego, jak ciebie. Oczywiście, nie pokazałem tego po sobie i odpowiedziałem, że nie znam tego człowieka. Ale poznałem i człowieka i miejsce, gdzie fota została cyknięta. A była cyknięta w szpitalu. Może dla niego nie za bardzo, dla tego agenta się znaczy, ale dla mnie – dla mnie to były wystarczające wskazówki, żeby pójść twoim tropem. Ale na razie nigdzie nie szedłem. Obiecałem tylko agencikowi, że jak się czegoś dowiem, to mu zaraz zadzwonię.



– I zadzwoniłeś? – zapytałem.



– Ty mnie jeszcze nie znasz. Ja tylko tak głupio wyglądam. – odpowiedział z dumą malującą się na twarzy. – Jak się człowiek od małego wychował na Bronxie, to nie lata z byle czym do kapów.



– To znaczy? – zachęcałem do dalszych zwierzeń.



– Nic nie znaczy. Nie miałem czasu nawet na to, żeby cię zacząć szukać. Odłożyłem to na później, chociaż nie mam takiego zwyczaju. Bo ty mi wisisz kasę. Co się patrzysz tak dziwnie?



– Bo dziwne rzeczy opowiadasz – odburknąłem obrażony. – Jaką kasę?



– Za rolexa Martwego Byka. Agent mi go już nie odda, znam się na tym. Ale dokończę, a później wrócimy do interesów…



– Nie mam zamiaru prowadzić z tobą żadnych interesów – wyrwało mi się.



– Jeszcze zobaczymy – obiecał gorliwie.



– Posłuchaj:



Na drugi dzień przyszedł do mnie inny facet. Poważny, ubrany jak biznesman, ale jakoś te jego drogie ubrania nie za bardzo do siebie pasowały. Każdy element owszem, od znanego projektanta, ale kolorystycznie i stylowo nie pasujące do siebie. Jakby dokonał włamań do szaf kilku bogatych dżentelmenów. I kiedy się u mnie rozgościł jakby był u siebie w domu, i spojrzał na zegarek, zaraz się domyśliłem, co z niego za ziółko. Miał na przegubie złotego rollexa, tyle ci powiem.



Parsknąłem śmiechem. Za dużo przypadków na raz – pomyślałem, a Phil nic, tylko rozejrzał się wokół siebie spłoszonym wzrokiem. Ludzie przy barze rozpijali swoje piwa, przechylali drinki i nie zwracali na nas, przycupniętych w pomieszczeniu za końcem baru, w czymś w rodzaju loży czy kabiny – najmniejszej uwagi.



– Mafia – szepnął mi do ucha. Tak mocno zaśmierdziało czosnkiem, aż smród odrzucił mnie na koniec kanapy.



– Co mafia, gdzie mafia? – zapytałem. Uspokój się, normalni ludzie.



– Ten gościu co do mnie przylazł, on był z mafii. – gorączkowała się Phil, przysuwając się bliżej bez ostrzeżenia.



– Powiedział ci to?



– Nie musiał. Ja się na tym po prostu znam. Poza tym zaraz przystąpił do rzeczy. Wyjął taką samą gazetę jak ten glina i pokazał mi to samo zdjęcie. I zadał to samo pytanie. Czy ja znam tego kalekę. Uratowaną ofiarę ataku. I pytał dla odmiany nie o zegarek, tylko o walizkę. Tę nędzną, poszarpaną walizkę ledwie widoczną na zdjęciu. Kapewu? – zapytał Phil śmieszną gwarą.



– Nie – odparłem zdecydowanym tonem.



– Wszystko jedno. On cię nie zna. Zdjęcie słabiutkie, miałeś szczęście, nie było podpisane twoim nazwiskiem. Ja stanowczo stwierdziłem, że cię nie znam. Ale uważaj – znowu nachylił się do mnie niebezpiecznie. Uważaj, bo cię szukają dwie mafie. Jedna warta drugiej. A jak raz zaczęli, to mogą rychło znaleźć. Jeśli chodzi o mnie, to ja na razie… tu zawiesił głos – na razie – powtarzam – ja cię nie rozpoznałem. Ani FBI ani ci drudzy – znowu się rozejrzał na boki – nikt cię na razie nie zna. Ale pamiętaj. Ja jestem bystry. Ale oni mogą okazać się jeszcze bystrzejsi. Jeśli ja cię odnalazłem, to…



– Słuchaj – tym razem to ja, nie zwracając uwagi na niebezpieczeństwo zatrucia, pochyliłem się ku niemu. To jak ty mnie znalazłeś?



– Jak po sznurku. Przede wszystkim domyśliłem się, że byłeś blisko Jasona podczas albo po wielkim Bum i okradłeś go z zegarka. Zresztą Bóg wie z czego jeszcze. Swoją drogą to zastanawiam się, co ten człowiek tak wcześnie rano robił w Wieży Południowej. I przy okazji: co ty tam robiłeś, skoro byłeś tak blisko, że miałeś możliwość oskubać go?



– Nie oskubałem go. Powiem ci jak było, jak na spowiedzi, chociaż nie muszę. Ale cię polubiłem, chociaż nie przyszło mi to łatwo. Muszę ci zaufać. I ty musisz mi zaufać.



Więc skąd ja się wziąłem w Wieży Południowej? Byłem tam umówiony na wizytę u doktora. Miałem jeszcze trochę czasu, więc wstąpiłem na kawę do Starbucksa. W środku było kilku gości, między innymi twój Jason wyglądający jak Clooney i drugi, z ryżą mordą gangstera. Ledwie zamówiłem kawę i donutsa, od razu walnęło. Po jakimś czasie oprzytomniałem. Wtedy stwierdziłem, że znajduję się w płonącym wieżowcu. Przeżyłem, tego byłem pewny. A kto przeżył, ten uciekał. Ci dwaj nie przeżyli, przysięgam. Z uciętej ręki Clooneya spadł zegarek, prawie prosto do mojej kieszeni. Potem wiałem z ludźmi schodami na dół, a potem obudziłem się w szpitalu. Tyle.



– Zegarek wyjaśniony… A walizka?



– Jaka walizka? Nic nie wiem. – oburzyłem się. – Widziałem to nędzne zdjęcie. Pamiętam jak przez mgłę, że wtedy pełno dziennikarzy polowało na takich jak ja ocaleńców, ale ponieważ mi udało się wymigać od wywiadu, to pomyślałem, że od zdjęć także. Nie wiedziałem. Ale widziałem je. Pokazał mi mój doktor, wycinek z New York Timesa jest w moich aktach. Na zdjęciu wychodzę ze szpitala z moją własną, rodzoną walizką, w której miałem papiery. Historię choroby, znaczy się. Choroba poważna, to i papierów dużo. Poza tym piżama, pantofle, przybory toaletowe. Po wizycie w gabinecie na osiemdziesiątym trzecim mieli mnie zawieźć do szpitala na operację.



– Aj, aj, aj! – przepraszam, przepraszam – wyjęczał Phil wyglądający na przejętego.



– Dobra, dobra… To jak mnie znalazłeś? – chciałem powrócić do przerwanego tematu, bardzo ciekawy odpowiedzi.



– Przez Julię, żonę Jasona. Znaliśmy się. Kiedyś odwiedził mnie wraz z nią u mnie w sklepie, może ze dwa razy. Poleciałem do tego szpitala z gazety. Potem do drugiego, gdzie pracowała Julia. Domyśliłem się, że była twoją pielęgniarką. Jak już ją odnalazłem, a nie miałem z tym kłopotu, ponieważ kiedyś razem przechwalali się apartamentem w Dakocie, powiedziała, że się dobrze znacie i że macie dalej kontakt. I gdzie mieszkasz. I u kogo. Ja tej Moniki nie znam. I nie chcę znać. To dalej możesz się domyślić. Poszedłem, zaczaiłem się, poczekałem aż wyjdziesz z domu i przeszedłem się za tobą. I tak sprawa wygląda. Teraz możemy pogadać o interesach.



– No dobra – poparłem jego pomysł. Domyślam się, że chcesz jakiejś rekompensaty za ostrzeżenie. Należy ci się. To ile? – zapytałem, wyciągając portfel.



– Ty chyba nie jesteś za bardzo normalny! – wyrwało się Philowi. – Ja chcę tylko odzyskać moją kasę za zegarek. Dwadzieścia pięć tysiaków. Tyle ci dałem za zegarek, który ty najpierw skubnąłeś nieboszczykowi Jasonowi, a który parę dni temu mi skubnął tajny agent. Rozumiesz? Nikt tu nic nie stracił, tylko ja. Ty nie, ponieważ zegarek nie należał do ciebie. Oddasz kasę która ci się nie należy, i będziemy na zero. Kwita. Czy jeszcze ci się coś nie zgadza?



– Wszystko się zgadza. Dzięki za ostrzeżenia. Mam chyba pomysł, jak się z tego wygrzebać. A co do kasy – przekonałeś mnie. Rzeczywiście, nie należy mi się ani jeden cent. Jutro wdepnę do ciebie z gotówką…



– A jak nie wdepniesz? – Phil spiął nogami stołek jak konia wyścigowego. Jak wyparujesz z Nowego Jorku? Zdaje się, że jesteś Kanadyjczykiem… Gdzie ja cię znajdę w tej dzikiej Kanadzie?



– Kanada wcale nie jest dzika. Ten wasz Nowy Jork to jest dopiero dziki, najdziksze miejsce na ziemi! – Ale do rzeczy – spoważniałem. Nie będziesz mnie musiał szukać. Powtarzam – jutro około południa u ciebie w firmie. A jak mi nie wierzysz – no cóż – zażartowałem – zadzwoń po policję. Teraz. Na co czekasz?



Phil Schneider potarł nerwowo koniuszek zaczerwienionego nosa, chlipnął nim kilka razy i wstał. Wyglądał dosyć marnie, taki pochylony, niewysoki – chociaż młody, a jakby stary. Owinął się szczelnie płaszczem, odwrócił i poszedł do wyjścia. Po kilku krokach zatrzymał się, odwrócił i krzyknął:



– Dziękuję za lunch, miło było być twoim gościem, Mister Filip Krawiec.

ciąg dalszy nastąpi