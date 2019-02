“Mea culpa” papieża Franciszka za ofiary pedofilii “Boże daj nam odwagę powiedzieć prawdę i mądrość, by uznać, gdzie zgrzeszyliśmy i gdzie potrzebujemy miłosierdzia” – powiedział w sobotę papież Franciszek. Odprawił też liturgię pokutną i uczynił gest “mea culpa” (moja wina) za ofiary pedofilii. W Watykanie zakończył się w ten weekend szczyt na temat ochrony nieletnich. Papież przypomniał, że przez ostatnich kilka dni hierarchowie Kościoła Katolickiego rozmawiali i słuchali głosu ofiar pedofilii. Trzeciego dnia szczytu podkreślano, że procedury umożliwiające bezwzględną walkę z wykorzystywaniem nieletnich zapoczątkował papież Jan Paweł II. By skutecznie ją rozwijać, za niezbędne uznano w sobotę poprawę współpracy z organizacjami cywilnymi i głównie o tej strategii dyskutowano. – Pytaliśmy się nawzajem: jak możemy działać odpowiedzialnie, jakie musimy podjąć kroki – przyznał Franciszek. W Stolicy Apostolskiej odprawiona została też liturgia pokutna. – Boże miłosierdzia, ty nie pragniesz śmierci grzesznika, ale tego, by się nawrócił i żył. Zawierzamy się Twojej miłości i Twemu dobru i prosimy: daj nam odwagę powiedzieć prawdę i mądrość, by uznać, gdzie zgrzeszyliśmy i gdzie potrzebujemy miłosierdzia; napełnij nas prawdziwą skruchą i obdarz nas przebaczeniem i pokojem – cytuje słowa papieża portal polsatnews.pl. Franciszek dodał, że walka ze zjawiskiem wykorzystywania nieletnich musi trwać. Ocenił, że w tym celu niezbędne jest prawdziwe poczucie skruchy i uznanie własnych win. – By móc wejść w przyszłość z odnowioną odwagą musimy powiedzieć jak syn marnotrawny: “Ojcze, zgrzeszyłem” – oświadczył papież. – Musimy ustalić, gdzie konieczne są konkretne działania dla lokalnych Kościołów, dla członków konferencji episkopatów, dla nas samych – podsumował. Zero tolerancji, czyli wykluczenie z kapłaństwa księży wykorzystujących seksualnie dzieci i ukrywających ich biskupów – to dwa główne postulaty organizacji ofiar księży. Ich członkowie przeszli dziś ulicami Rzymu. Wśród nich była polska delegacja z polską mapą kościelnej pedofilii. Po serii przemówień ulicami Rzymu przeszło około dwustu osób z ponad dwudziestu krajów – w większości ofiary kościelnej pedofilii – skandując w kilku językach: „zero tolerancji!” i „nigdy więcej!”. Byli wśród nich przedstawiciele Fundacji „Nie lękajcie się” Marek Lisiński, Anna Frankowska oraz Joanna Scheuring-Wielgus. Nieśli baner z ilustracją mapy kościelnej pedofilii przygotowanej przez fundację. Sobota była trzecim dniem obrad zwołanego przez papieża Franciszka szczytu, na który przyjechali przewodniczący episkopatów i zgromadzeń zakonnych z całego świata. Hierarchowie debatowali trzeci dzień, by znaleźć sposób na zażegnanie kryzysu, w którym znalazł się Kościół w związku z kolejną falą skandali oraz rozliczeń, która w ostatnich miesiącach przetoczyła się m.in. przez Stany Zjednoczone, Chile, Niemcy i Polskę. Na manifestacji byli obecni także Marek Lisiński oraz Mariusz Milewski, ofiary księży z Polski. Lisiński jest współzałożycielem ECA oraz prezesem Fundacji „Nie lękajcie się”. 20 lutego, dzień przed rozpoczęciem szczytu, papież Franciszek zobaczył się z przedstawicielami Fundacji „Nie lękajcie się” i przyjął od nich raport o chronieniu przez polskich biskupów księży wykorzystujących dzieci. Gdy Franciszek usłyszał, że Marek Lisiński sam jest ofiarą księdza, wykonał symboliczny gest: uścisnął jego dłoń i pocałował ją. Papież do tej pory nie spotkał się z przedstawicielami Ending Clergy Abuse ani nie zaprosił ich do dyskusji w trakcie szczytu. W czwartek 21 lutego komitet organizacyjny szczytu zaprosił do rozmowy dwanaścioro członków ECA, Nie przyniosła ona jednak żadnych rezultatów. Jak opowiedziała nam jej uczestniczka Denise Buchanan z Jamajki, organizatorzy szczytu nie byli przygotowani do odpowiedzi na żadne pytania. Kolejnego dnia (22 lutego) z członkami ECA spotkał się kardynał Rainhard Marx, przewodniczący episkopatu Niemiec i członek sześcioosobowej Rady Kardynałów, doradzającej Franciszkowi. Na podstawie doniesień agencyjnych oracowała Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

