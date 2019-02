Morderca prezydenta Adamowicza może ubiegać się o wysokie odszkodowanie To szokujące, ale prawdziwe. Stefan W., który śmiertelnie ranił ciosami nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, ma status pokrzywdzonego i może ubiegać się o wysokie zadośćuczynienie. Jak to możliwe? Ma taką możliwość, gdyż tuż po zdarzeniu do sieci trafiły jego zdjęcia bez czarnego paska na oczach. Dzięki temu każdy mógł w internecie zobaczyć twarz zabójcy Pawła Adamowicza. Stefan W. będzie mógł pozwać do sądu wszystkich, którzy upublicznili jego wizerunek i zażądać zadośćuczynienia. A sądy ustalają jego wysokość od 1,5 tys. do 150 tys. zł. źródło: NaTemat WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search







































